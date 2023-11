Afrique: Visa For Music - Le duo 'Aita Mon Amour' enchante les amateurs de la musique folklorique populaire

Rabat — Les amateurs de la musique folklorique populaire ont été gratifiés, vendredi soir à Rabat, d'un spectacle inédit offert par le duo "Aita Mon Amour" sous le signe de la subtilité et de la nostalgie.

Se produisant dans le cadre de la 10è édition du festival Visa For Music, "Aita Mon Amour" (Maroc-Tunisie) a emporté le public dans un voyage musical qui a réveillé la mémoire avec une délicate touche de nostalgie, à travers l'interprétation de pièces musicales emblématiques reflétant l'authenticité et la richesse de l'art de l'Aïta, tout en mettant en lumière la particularité du patrimoine musical marocain, riche et diversifié.

Sur scène, le duo a su captiver l'assistance par sa présence remarquable, portée par la voix puissante et envoûtante de sa chanteuse principale, Widad Mjama et l'habileté de son partenaire artistique, Khalil Hantati, qui ont réussi à mettre en avant la facette contemporaine de l'Aïta.

Le public s'est laissé emporter par les rythmes issus du riche répertoire de la musique populaire, avec des pièces telles que "Aïta Radouni", "Aïta Dami", "Hajti Fgrini" ou encore "Sidi Ahmed".

S'exprimant à cette occasion, la chanteuse marocaine Widad Mjama s'est dite heureuse de cette première participation au Festival Visa For Music, soulignant que le projet artistique "Aita Mon Amour" vise à mettre en lumière le patrimoine musical populaire en le présentant d'une manière contemporaine et séduisante.

%

"L'Aïta se présente comme l'art de tous les Marocains, transcendant les frontières régionales", a-t-elle fait remarquer, affirmant son engagement, au côté de son partenaire artistique, à apprendre le dialecte marocain pour une compréhension approfondie des significations et des secrets véhiculés par ces chansons, à travers notamment des visites fréquentes à des villes marocaines telles que Safi et d'autres, qui constituent le berceau de ce patrimoine musical.

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette 10ème édition, qui se poursuit jusqu'au 25 novembre, propose plus de 60 concerts musicaux inédits, en plus de l'organisation de 15 rencontres, conférences et workshops.

Le festival Visa For Music se veut un espace d'échange et de dialogue entre les artistes et les professionnels de l'industrie musicale, dont les maisons de production, les agents artistiques, les directeurs artistiques, les institutions culturelles, les médias et les formateurs.