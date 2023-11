Maroc: L'engagement citoyen des jeunes euro-méditerranéens mis à l'honneur à Essaouira

Essaouira — Une centaine de jeunes venus des deux rives de la Méditerranée se réunissent depuis vendredi à Essaouira dans un cadre de débat, de partage d'idées et de réflexion, à l'occasion de la 7è édition du Forum euro-méditerranéen des Jeunes Leaders.

Organisé par l'ambassade de France à Rabat et l'Institut Français du Maroc, en partenariat avec l'Association Essaouira- Mogador, l'Association Marocains Pluriels et la Fondation Sekkat, ce forum de trois jours, se veut une plateforme visant la promotion du dialogue entre les générations, la création de réseaux autour de jeunes engagés dans le cadre d'initiatives citoyennes et la transmission des valeurs de respect et de tolérance.

Intervenant lors de cet événement placé sous le thème "Développement durable, Economie circulaire- Egalité", le Conseiller de Sa Majesté le Roi et Président- fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay a mis en avant ces valeurs de tolérance, de paix et du vivre-ensemble qui constituent l'ADN de la Cité des Alizés.

Il a, de même, mis en relief la richesse de l'héritage culturel et religieux du Royaume, soulignant l'impératif de faire rayonner ce patrimoine qui date de milliers d'années et de le transmettre aux générations futures surtout en ces temps d'archaïsme que connaît le monde.

Pour sa part, l'ambassadeur de France au Maroc M. Christophe Lecourtier a indiqué que le Forum euro-méditerranéen des Jeunes Leaders. se veut un cadre propice qui a pu être bâti en quelques années pour permettre à tout un chacun d'exprimer ses idées, de confronter ses opinions et d'explorer les solutions aux différents défis soulevés.

Ce Forum a pris racine dans le paysage marocain et méditerranéen du débat d'idées et de l'échange entre les jeunesses de la région, a-t-il dit, appelant à faire davantage de confiance dans la jeunesse, à mettre à l'honneur les actions portées par les jeunes des deux rives de la Méditerranée et à leur assurer l'accompagnement nécessaire pour favoriser un avenir durable.

Quant au gouverneur de la province d'Essaouira, M. Adil El Maliki, il a mis en avant la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de promotion des valeurs d'ouverture, de tolérance, du juste-milieu et du dialogue interreligieux.

Il a, par ailleurs, mis en relief le génie, les capacités et le talent dont fait montre la jeunesse marocaine, tout en soulignant l'importance de garder cet esprit d'optimisme et de détermination pour relever les défis futurs.

Cet événement a été ponctué par des témoignages livrés par de jeunes marocains et étrangers qui ont partagé avec l'assistance leurs expériences en matière d'engagement dans la vie citoyenne, d'actions associatives et de création de coopératives et d'entreprises.

Le Forum offre à des intervenants de renom, des intellectuels, des chefs d'entreprises et des figures émergentes de la société civile de débattre avec les jeunes marocains des grands sujets d'actualité.

Selon les organisateurs, le Forum constitue un espace d'échange et d'inspiration avec l'objectif de favoriser la constitution d'un réseau autour d'une jeunesse engagée pour bâtir l'avenir de l'espace méditerranéen.

Cette édition donne un focus sur l'engagement et l'action de jeunes venant des deux rives sur des sujets aussi divers que variés dont, le renforcement des capacités des jeunes, les droits de femmes ou encore la protection de l'environnement.

Au menu de cet événement figurent des tables rondes, des rencontres et des ateliers de formation en entrepreneuriat social offrant aux participants l'opportunité de renforcer leurs compétences pour mener à bien leurs projets.