Algérie: Andy Delort évoque son passage à Nantes - « Le FC Nantes n'était pas un club fait pour moi »

Andy Delort est revenu sur son passage au FC Nantes pour Oh My Goal, six mois après son départ. En 17 matches avec les Jaune-et-Vert toutes compétitions confondues, l'attaquant algérien a inscrit deux buts. Tous les deux en Coupe de France contre Lens, et tous les deux sur penalty.

L'actuel sociétaire d'Umm Salal au Qatar a livré quelques mots sur ces mois peu excitants à Nantes : « À Nantes c'était une saison très très compliquée. Je sors de 6 mois super compliqués à Nice, où les gens m'adoraient d'abord avant de me détester. Alors quand t'arrives à Nantes et qu'au bout de 3 matches tout le monde te siffle, tu comprends pas, tes enfants ne comprennent pas. Nantes c'est un club extraordinaire, avec un public extraordinaire, mais il fallait changer quelque chose. L'équipe ne marchait pas, chacun jouait pour soi. C'était pas un club fait pour moi » a déclaré l'international algérien pour Pour Oh My Goal.

En championnat, son compteur est resté vierge, malgré 14 rencontres disputées, un triste bilan qui n'a probablement pas aidé le FC Nantes dans sa lutte pour le maintien, constate tribuneNantaise.