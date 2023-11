Afrique du Nord: La primauté du rôle du conseil de sécurité de l'ONU et l'approche multidimensionnelle mises en exergue par le Maroc lors de la 15ème retraite du CPS de l'UA à Tunis

Tunis — La primauté du rôle du conseil de sécurité de l'ONU et l'approche multidimensionnelle ont été mises en exergue par le Maroc lors de la 15ème retraite du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine, qui s'est ouverte samedi à Tunis.

La délégation marocaine à cette réunion est conduite par l'Ambassadeur et Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), Mohammed Arrouchi.

Lors de cette réunion, la délégation marocaine a rappelé la primauté du Conseil de Sécurité des Nations Unies en tant qu'organe principal chargé des questions relatives à la sécurité internationale, le principe qui a été unanimement réitéré dans le projet de résolution sur le financement des Opération de Soutien à la Paix (OSP), qui sera débattue lors de cette retraite et qui fera l'objet d'examen au sein du conseil de sécurité onusien la semaine prochaine, à New York.

La délégation marocaine a aussi réitéré l'importance de l'adoption des approches globales et multidimensionnelles qui intègrent et renforcent la cohérence entre les activités politiques, de sécurité et de développement dans la gestion des situations de crises et de conflits sur le continent afin de traiter d'une manière efficace les causes profondes d'insécurité et d'instabilité, notamment les défis socioéconomiques et les besoins vitaux des populations africaines.

En plus de la révision des méthodes des méthodes de travail du CPS, cette retraite annuelle est également consacrée à l'examen des documents de référence qui contribueront à améliorer les travaux du conseil notamment en ce qui concerne le régime des sanctions de l'UA contre les Changements anticonstitutionnels de gouvernement, le manuel d'engagement du CPS avec les membres africains du conseil de sécurité de l'ONU (A3) et le Comité de l'UA sur le Contre-terrorisme.