Ile Maurice: Drogue, santé et caméras à l'heure des questions

Les travaux parlementaires de la semaine prochaine se dérouleront en présence de Rajesh Bhagwan et de Patrick Assirvaden, tous deux suspendus par le speaker, Sooroojdev Phokeer, lors de la séance du 18 octobre. L'élu du Mouvement militant mauricien (MMM) a déposé quatre questions pour marquer son retour. Deux d'entre d'elles concernent la nomination de Prakash Maunthrooa à la tête de la Central Water Authority et une autre a trait au patron de la State Trading Corporation, Rajiv Servansingh. Les autres questions de l'opposition pour la semaine prochaine concernent le secteur de la santé, la drogue et les caméras de surveillance notamment.

Le député du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), Patrice Armance veut savoir si les 4 000 caméras commandées pour le projet Safe City ont été installées et si le groupe Huawei est toujours derrière ce projet. L'élu du Parti travailliste (PTr), Osman Mahomed, a une question pratiquement similaire. Il demandera au Premier ministre Pravind Jugnauth combien de caméras ont déjà été installées et combien ne fonctionnent pas. Il veut aussi savoir combien le gouvernement paie chaque année pour l'entretien de ces caméras. Ce même député a une question sur l'effectif policier, qui a fait la descente lors d'une Rave Party à Fond-du-Sac, le 11 novembre. Le député du MMM Reza Uteem a aussi une question sur cette affaire. Il veut connaître la quantité de drogues saisies et leur valeur marchande. Il veut aussi savoir si les suspects arrêtés ont été relâchés sous caution. Le député du PTr Mahend Gungapersad a une interpellation concernant des transactions de drogue dans les environs de l'école primaire de Grand-Gaube.

Le secteur de la santé sera également examiné. Le député du PMSD, Richard Duval, demandera si le ministère de la Santé utilise le système HACCP pour s'assurer que la qualité de la nourriture soit saine dans les hôpitaux. Pour sa part, le rouge Ehsan Juman veut connaître le nombre d'inspections effectuées par le personnel du département Public Health and Food Safety du ministère de la Santé dans les stores des hôpitaux où la nourriture est conservée.

Sur le plan financier, le député rouge Ritish Ramful cherche à connaître la position du gouvernement sur les dossiers de la vente de certains biens de l'État comme les Casinos de Maurice, la MauBank et la National Insurance Company Ltd. Son collègue de parti, Fabrice David, posera une question sur les contrats octroyés par le ministère des Arts et du patrimoine national dans le cadre de la Mauritius Arts Expo 2023.

Le député mauve Franco Quirin veut savoir si la Gambling Regulatory Authority a délivré un permis pour la tenue de courses hippiques à Petit-Gamin. Le député Rajiv Wootchit cherchera à savoir si le gouvernement a fait une étude sur l'impact de la hausse du diésel sur divers secteurs.

Khushal Lobine, député du PMSD, posera une question au Premier ministre sur la nouvelle position des Maldives concernant la décision du Tribunal de la mer. Le travailliste Arvin Boolell a une question sur le changement climatique tandis que Joanna Bérenger en posera une sur les amendements à l'Environnement Protection Act.

Concernant la protection des enfants et des femmes, la députée mauve Karen Foo Kune veut savoir si le gouvernement compte introduire la castration chimique. Elle a une autre question sur la pornographie infantile et les mesures prises pour empêcher l'agression mortelle des femmes. De son côté, la travailliste Stéphanie Anquetil posera une question sur la réhabilitation de ceux ayant commis des actes violents à l'égard des femmes.

Le député du MMM Aadil Ameer Meea, qui sera absent du Parlement mardi, a envoyé quatre questions nécessitant des réponses écrites. L'une concerne le nombre de patients sur liste d'attente pour une opération chirurgicale à l'hôpital de Moka et à celui de Souillac.

Le député Farhad Aumeer s'intéresse à la création d'une unité spécialisée en pédiatrie à l'hôpital ENT de Vacoas.