Gabon: La campagne des 16 jours d'activisme pour l'élimination des Violences à l'égard des femmes lancée par le RENAFED

Ce Samedi 25 Novembre 2023, à la Salle Georges Damas Aleka de l'Assemblée Nationale, le Réseau National des Femmes Députés (RENAFED) a lancé la campagne des 16 jours d'activisme pour l'élimination des Violences à l'égard des femmes, qui s'achèvera le 10 Décembre 2023. Plus d'une soixantaine de femmes Députés et de la société civile ont répondu présente à ce rendez-vous du donner et du recevoir placé sous le thème : "Violences politiques : enjeux, défis et perspectives".

Prenant la parole, la Présidente du Réseau National des Femmes Députés, l' Honorable Député, Madame Albertine Maganga Moussavou, par ailleurs 5ème Vice-président de l'Assemblée Nationale de Transition, a tenu à rappeler l'importance de ces "16 jours d'activisme" qui à travers cette campagne mondiale sous le thème "Tous unis, investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles ", entend porter et faire entendre la voix des femmes dans la lutte contre toutes les formes de violences faites à l'égard de la gente féminine.

Les différentes présentations relatives à la thématique ont su captiver l'attention des participantes en se basant sur la cadre juridique international et la présentation de la loi no006/2021 du 16 septembre 2021 , ainsi que les Violences politiques selon l'étude de l'ONU Femmes. Lors des échanges, les femmes n'ont pas manqué d'apporter des propositions et des recommandations concrètes qui seront transmises auprès des plus hautes autorités de la Transition, dont le Président de l'Assemblée Nationale de Transition, l'Honorable Député, Jean François Ndongou.

Ces dernières ont notamment mis un accent particulier sur la nécessité de sensibiliser le plus grand nombre de femmes aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays mais également les hommes, sur la loi no006/2021 du 16 septembre 2021 en vigueur dans notre pays. La lecture des recommandations à l'issue de cet atelier a reçu l'assentiment de toutes les participantes qui se sont données rendez-vous le 10 Décembre prochain pour un bilan complet de la campagne de sensibilisation.