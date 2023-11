Ethiopie: Les entreprises étrangères souhaitent augmenter leurs importations de légumineuses et d'oléagineux en provenance du pays

Addis Ababa — Attirées par l'important potentiel de l'Éthiopie en matière de légumineuses et d'oléagineux, les entreprises étrangères ont déclaré qu'elles avaient tout intérêt à augmenter leurs importations de légumineuses et d'oléagineux et à développer le secteur.

Anna Maria, négociante principale chez TORQ Commodities Ltd, basée au Royaume-Uni, qui a participé à la 12e conférence internationale sur les légumineuses et les graines oléagineuses qui s'est tenue récemment à Addis-Abeba, a déclaré à ENA que sa société importait principalement des produits agricoles, en particulier du sésame et du soja en provenance d'Afrique de l'Est.

Elle a ajouté que l'Éthiopie est sans aucun doute un fournisseur très important de sésame, de soja et de légumineuses, sans oublier le café.

"L'Éthiopie est sans aucun doute l'un des plus grands producteurs, en particulier de sésame... uniquement pour l'exportation. Il est certain que l'Éthiopie est un fournisseur très important de ce produit".

Elle explique qu'elle importe des produits d'Éthiopie depuis de nombreuses années, mais que les dernières années n'ont pas été faciles ; "nous espérons que cette saison, nous pourrons redémarrer... de manière importante".

Muhammad Farad, directeur général de la Dhamia Trading Company, basée à Karachi, au Pakistan, a quant à lui déclaré : "Nous importons de nombreuses légumineuses et graines oléagineuses, principalement d'Éthiopie et de la région de l'Afrique de l'Est, du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie.

"C'est un grand potentiel et chaque année, nous importons plus de milliers de tonnes d'Éthiopie, avec une qualité parfaite, un approvisionnement parfait et tout est bon. Il s'agit d'une bonne opportunité et nous prévoyons également d'ouvrir une entreprise ici à l'avenir", a-t-il déclaré.

Si le gouvernement nous soutient, nous nous installerons ici et nous ouvrirons une entreprise pour exporter vers le monde entier.

Le directeur de la Global Pulses Confederation (GPC), Rao Ali Akbar, a quant à lui déclaré que nous avons des membres du monde entier, regroupant plus de 500 entreprises.

Le GPC est basé à Dubaï et agréé par le Dubai Multi Commodity Centre (DMCC). Il représente tous les segments de la chaîne de valeur de l'industrie des légumineuses, des producteurs aux chercheurs, en passant par les fournisseurs de logistique, les négociants, les exportateurs et les importateurs, ainsi que les organismes gouvernementaux, les organisations multilatérales, les transformateurs, les conserveurs et les consommateurs.

Il a déclaré qu'il était ici pour recruter davantage de membres pour l'association afin qu'ils puissent bénéficier d'une croissance durable grâce à la plateforme que nous fournissons.

Il a fait remarquer que la plateforme fournit une base de données sur la demande et l'offre des cultures ainsi que sur l'industrie des légumineuses, sur la base de laquelle les membres peuvent prendre des décisions et développer leurs activités.

"Nous sommes ici pour recruter davantage de membres dans ce secteur, en particulier en Éthiopie. Je dirais qu'il y a beaucoup de membres potentiels ici et que cela améliorera certainement le marché éthiopien en atteignant le bon public", a-t-il ajouté.

L'industrie des légumineuses fait un travail remarquable en termes d'exportation et d'aide à l'économie de l'Éthiopie, a-t-il ajouté.

Walton, directeur de comptes de la société chinoise FAMSUN Integrated Solution Provider, a quant à lui déclaré que sa société était un fabricant mondial de machines et un fournisseur de services de projet de premier plan dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'agro-industrie.

"Nous voulons élargir notre marché en Éthiopie parce que nous considérons ce pays comme un point de référence. Nous pensons qu'il y a un grand potentiel en Éthiopie. L'Éthiopie a apporté un grand changement", a-t-il déclaré.

Le gouvernement éthiopien a élaboré un plan stratégique visant à accélérer la croissance des exportations de légumineuses et d'oléagineux au cours des dix prochaines années. Les registres des revenus du pays révèlent que le commerce des légumineuses et des oléagineux se classe au deuxième rang des recettes d'exportation agricoles, juste après le café.