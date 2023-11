Afrique: Les Journées Théâtrales de Carthage auront lieu du 2 au 10 décembre sans le côté festif

TUNIS/Tunisie — En raison de la conjoncture exceptionnelle dans les territoires palestiniens occupés et la guerre contre la Bande de Gaza qui continue depuis le 7 octobre dernier, la 24ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) se tiendra sans le côté festif.

62 spectacles de 28 pays au line-up

Le programme de cette édition 2023 qui aura lieu du 2 au 10 décembre dans divers espaces de la Capitale, a été dévoilé, samedi, au cours d'une conférence de presse tenue, à la Cité de la culture.

Une sélection de 62 spectacles de 28 pays des quatre coins du monde est au programme de cette édition. Les spectacles sont répartis entre 16 sections qui compris les Colloques, les Workshops, les Rendez-vous JTC, Paths, Screening, Expo et Cap.

Le comité directeur des JTC présidé par l'homme de théâtre Moez Mrabet, a décidé l'annulation du côté festif lors des cérémonies d'ouverture et de clôture. Le programme sera composé de spectacles, de conférences et d'ateliers de formation dans les métiers du théâtre.

Une performance espagnole « Finale » (Espagne) sera présentée à 17h30) sur la façade du Théâtre municipal de Tunis où se déroulera la cérémonie d'ouverture officielle à 18h30. Les JTC sont de retour au théâtre municipal après quatre éditions au Théâtre de l'opéra de Tunis, à la Cité de la culture, qui abritera, dans la soirée (20h30), un spectacle intitulé « Jungle book » du metteur en scène américain Robert Wilson.

%

Au cours de la cérémonie officielle, au Théâtre municipal, un hommage posthume sera rendu à quatre figures du 4e art en Tunisie : Moncef Charfedine, Mohamed Kdous Abdelghani Ben Tara, Rim Hamrouni et Lassaad Mehwachi.

Plusieurs figures arabes et africaines seront à l'honneur à l'ouverture, dont Abderraouf Basti, Sawssan Badr, Nidhal Al Achkar, Roger Assef et Hanan Haj Ali (Masrah Dawar Al Shams - Beirout), Amin Zendaghni, Ilham Einali Hamidi, Yaya Coulibaly et Nejia Ouerghi.

Une série d'hommage est également prévue à la clôture à Alougbine Aledji Dine, Manuela Soiero, Paul Chaoul, Houcine Mahnouch, Faouzia Mezzi, Daoud Hassine, Youssef Aedabi, El Hameyem El Bidh, Mongi Ouerfelli, Souad Mahassen et Jalila Madeni.

Deux pièces tunisiennes dans la compétition

La compétition officielle réunit 11 spectacles (11) en plus de 24 représentations parallèles (24). Il s'agit de spectacles dans la section ouverte aux structures théâtrales professionnelles tunisiennes, arabes et africaines.

La section "les expressions théâtrales de l'immigration" s'adressant aux dramaturges tunisiens, arabes et africains de la diaspora, propose 4 spectacles. La section "Le théâtre du monde", ouverte aux spectacles de théâtre et aux performances artistiques professionnelles non arabes et africaines, est composée de 18 spectacles.

Deux pièces tunisiennes sont dans la compétition officielle « Echapper au Repentir » d'Abdelwahed Mabrouk, production du Centre des Arts Dramatiques et Scéniques de Tozeur, et « La Ferme » de Ghazi Zaghbani production de l'Artisto.

Les autres spectacles dans la course aux Tanits des JTC représentent la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Egypte, les Emirats arabes unis, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Maroc et la Syrie.

Le jury de la compétition officielle est présidé par le Tunisien Wahid Essaâfi, qui sera entouré de Pierre Abi Saab (Liban), João Branco (Cap Vert), Naima Zitan (Maroc) et Odile Katese (Rwanda).

Le directeur général du Théâtre national Tunisien (TNT) Moez Mrabet est le directeur artistique et président du comité d'organisation de cette édition 2023 des JTC.

L'organisation des JTC a longtemps été assurée par le TNT, depuis leur création en 1983 jusqu'en 2009. Elle était jusque-là confiée à une instance indépendante du TNT et ce depuis 2011.

Le TNT célèbre cette année le 40ème anniversaire de sa création. A cette occasion, le festival inaugure la première édition des JT Cap : le premier un marché dédié à l'échange et à la fusion de l'art et du commerce dans la ville. Le JTCap vise des collaborations globales et l'élargissement des réseaux d'échange entre artistes du monde arabe et africain avec les professionnels du spectacle venus du monde entier.