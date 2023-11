Angola: Le Président de la République pour la massification du sport

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a défendu vendredi soir, la nécessité d'investir davantage dans les activités sportives dans les quartiers et des communautés du pays.

Selon le Chef de l'État, il est nécessaire de créer des espaces et des terrains sportifs, avec la contribution des organisations de la société civile et du monde des affaires, dans le cadre de la responsabilité sociale.

Le Président João Lourenço s'exprimait lors de la cérémonie en l'honneur des champions du monde Rui Andrade (sport automobile) et Eliane Eaio et Osleny Thomas, de jiu-jitsu, ainsi que des vice-champions du monde de jiu-jitsu, Enelton Bombo, Ricardo Chimenes, Rui Baltazar, Eric Rodrigo, Helder Kededy Manuel.

L'homme d'État a également mentionné qu'il est impératif de repenser et de réorganiser le sport scolaire et universitaire, avec l'organisation de compétitions aux niveaux municipal, provincial et national, pour en faire un vivier de sports fédérés.

Le Président de la République estime également qu'il est important d'accorder une plus grande attention au sport fédéré et à la nécessité de le rendre autonome.

João Lourenço a assuré la poursuite de la construction d'infrastructures sportives, telles que des stades et des pavillons polyvalents pour la pratique de différents sports dans le même espace.

Il a rappelé que les travaux de construction des stades dans les provinces de Huambo et Uíge, ainsi que du centre de formation des sportifs paralympiques pour différentes modalités, avec hébergement et tout l'équipement nécessaire, est en cours, dans la ville de Caxito, Bengo, avec une date de livraison prévue l'année prochaine, qui portera le nom du champion José Sayovo.

Avec la victoire du champion du monde Rui Andrade, dans le sport automobile, a-t-il dit, on sent que le pays manque de pistes de courses de motos et d'une véritable piste de course, aux normes internationales, de sorte que les jeunes Angolais arrêtent de regarder les courses uniquement à la télévision et s'intéressent à ce sport.

Selon João Lourenço, il ne suffit pas de construire des infrastructures sportives sans trouver le bon modèle pour leur gestion, leur entretien et leur rentabilité, sous peine de continuer à assister à leur dégradation due au manque et à la mauvaise utilisation.

"L'Angola et les Angolais se sentent très fiers d'avoir des champions et de bons enfants, car vos exploits constituent une contribution précieuse à la lutte menée par la société angolaise pour l'éducation de la jeunesse, pour la formation de la personnalité, pour la défense des valeurs d'éthique et de civisme et de patriotisme.

L'homme d'État a rappelé que, comme avant l'indépendance, période au cours de laquelle des citoyens comme Barceló de Carvalho « Bonga » et Rui Mingas se distinguaient dans le sport de haut niveau, de nombreux jeunes honorent aujourd'hui le nom de l'Angola, en remportant d'importantes victoires dans les championnats africains, et dans certains cas, pendant plus de 10 ans consécutifs.