Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Novembre 2023

Sierra Leone : Situation confuse- Des tirs entendus à Freetown, un couvre-feu instauré

La situation restait très confuse dans la matinée de ce dimanche 26 novembre 2023, à Freetown capitale de la Sierra Léone, pays limitrophe de la Guinée.Des détonations ont été entendues dans la capitale léonaise. Un couvre-feu a été instaurée. Selon un communiqué du ministre de l’information, Chernor Bah, aux premières heures du dimanche 26 novembre 2023, des inconnus, des individus ont tenté de s’introduire dans l’armurerie militaire de la caserne Wilberforce« Ils ont tous été repoussés », selon la note du ministre consultée par Africaguinee.com. Il rassure le public que le gouvernement et les forces de sécurité de l’État sont aux commandes. (Source : africaguinee.com)

Gabon : Cryptomonnaie- La Cosumaf alerte sur une anarque de Bmi Investissement Gabon

Se positionnant comme une entreprise faisant dans les bitcoins et promettant à ses clients de gagner 80% sur leur mise effectuée en une heure de temps, Bmi Investissement Gabon serait en réalité une vaste escroquerie. La Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf) a lancé une alerte à ce propos, mais certains clients ont été pris dans la nasse.Depuis le 9 novembre, la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf) alerte sur opération d’Appel public à l’épargne illégale de la structure BMI investissement Gabon. Dans le pays, BMI Investissement s’est positionné en 2022 comme «une entreprise qui fait dans les bitcoins et qui vous fait gagner 80% sur votre mise effectuée en 1h de temps seulement».( Source :alibreville.com)

%

Cote d’Ivoire : 40 ans de coopération avec la Chine- Le ministre Kacou Léon Adom à Beijing

La Côte d’Ivoire et la Chine soufflent les 40 bougies de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Les manifestations, qui se déroulent actuellement à Beijing, seront couplées à la tenue de la 4e session de la Commission mixte de coopération. Elles ont débuté, mercredi 22 novembre, pour prendre fin, le vendredi 24 novembre. Ces différentes rencontres se sont déroulées en présence du ministre Kacou Léon Adom qui a effectué le déplacement. Cette période de festivités a été également meublée par une importante table ronde portant sur le Pnd 2021 – 2025. (Source : fratmat.info)

Togo : Assemblée nationale- Une séance du contradictoire sur la gestion du Fonds de riposte et de solidarité Covid-19 organisée

La mission d’information sur le rapport d’audit de la Cour des comptes relatif au Fonds de riposte et de solidarité Covid-19 (FRSC), gestion 2020, a organisé une séance du contradictoire au siège de l'Assemblée nationale ce vendredi 24 novembre 2023, a-t-on appris via le site de l'institution gouvernementale.La Présidente de l’Assemblée nationale, Mme Yawa Djigbodi Tsègan, les députés, les membres du gouvernement, des Ambassadeurs accrédités au Togo, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants d'organisations de la société civile y ont pris part. La séance du contradictoire répond également aux principes démocratiques en favorisant un débat ouvert entre le gouvernement et les membres de la Cour des comptes.( Source : alome.com)

Bénin : Coopération- 76 accords de financement ratifiés en 5 ans pour plus de 2000 Milliards de Fcfa

Cette semaine, l’Hémicycle a accueilli le ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Détchénou, pour un examen approfondi des différentes conventions de financement soumises à ratification parlementaire. Selon le ministre Détchénou, intervenant en réponse à une question orale avec débat initiée par l’honorable Woroucoubou Habibou et soutenue par 16 de ses pairs, pas moins de 76 conventions de financement ont été présentées pour ratification, toutes officiellement ratifiées. Il a dévoilé un montant cumulé estimé à 2.011.942.242.477 F CFA pour ces accords, s’étalant de novembre 2019 à avril 2023. Ces fonds ont été dédiés au financement de divers projets de développement au Bénin, chaque accord faisant l’objet d’un compte rendu régulier à l’Assemblée nationale. L’Assemblée Nationale a ainsi été le théâtre de débats intenses, opposant des perspectives divergentes sur la mobilisation de fonds pour le développement du Bénin, mettant en lumière la nécessaire compréhension du contexte historique et constitutionnel dans cette dynamique de progrès. (Source : acotonou.com)

Burkina Faso : Accès à l’énergie - Suspension temporaire de la fourniture de l’électricité ce dimanche

La Sonabel informe les abonnes du Centre régional de consommation de Ouagadougou (Crco) qu'elle entreprendra des travaux d'entretien et de maintenance du poste de Zagtouli ce weekend. Ces travaux d'envergure sur certains équipements de distribution vont nécessiter une suspension temporaire de la fourniture de l'électricité le dimanche 26 Novembre 2023 de 08h à 16h dans les zones de Tanghin dassouri, Bingo, kayao, Tintilou, kokologo, sakoinse. Source : aouaga.com)

Mali : Trafic ferroviaire- Deux blessés dans un accident de train entre Kayes et Bamako

Le train n°15 du 24 novembre 2023, en provenance de Kayes pour Bamako, a déraillé à 9 km de la gare ferroviaire de Mahina. L’information a été donnée par le Ministre des Transports et des Infrastructures. L’accident n’a pas enregistré de mort ni de blessé parmi les 410 voyageurs. Cependant, deux (02) agents de la SOPAFER-Mali SA ont été légèrement blessés et des dégâts importants sur le matériel roulant, ainsi que sur la voie ferrée ont été causés.En plus de l’enquête technique, une enquête judiciaire sera ouverte pour déterminer les causes de l’accident. (Source :abamako .com)

Niger : Centrale Solaire de Gorou Banda - 3176 MWh injectés sur le réseau électrique

Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, M. Mahaman Moustapha Barké, qu’accompagne la Directrice générale de la société nigérienne d'électricité (Nigelec) et ses plus proches collaborateurs, a procédé ce samedi 25 novembre 2023 à la mise en exploitation de la centrale solaire de 30 MWc de Gorou Banda inaugurée le 5 juillet 2023.Ainsi, à la date du 24 novembre 2023, ce sont au total 3176 MWh qui sont injectés sur le réseau de la NIGELEC, ce qui a permis de constater ces derniers jours un changement en termes ( Source :Anp)

Rwanda : Renforcement de la coopération militaire entre Kigali et Bangui

Le Président de la République Faustin Archange TOUADERA a accordé une audience en début de soirée du vendredi 24 novembre 2023 au Palais de la Renaissance au Général Major des Forces de Défense du Rwanda (Rdf) Wilson GUMISIRIZA. Cette rencontre entre le Président de la République Faustin Archange TOUADERA et le Général Major Wilson GUMISIRIZA intervient après la cérémonie de présentation au drapeau des 512 nouvelles recrues des Forces armées centrafricaines formées par le Rwanda.Le Porte-parole des Forces de défense du Rwanda Ronald RWIVANGA a annoncé le recrutement prochain des jeunes centrafricains dans les rangs des Facapour le compte de la deuxième promotion. TOUADERA a exprimé sa satisfaction et a apprécié la qualité de la formation dispensée par les instructeurs rwandais. Il a demandé aux responsables des Forces de Défense du Rwanda de poursuive cette formation et de l’élargir aux Forces spéciales des Faca. (Source : abangui.com)

Rca : Coopération sur la traite des personnes- Une Visite en république centrafricaine d’une experte des nations unies

La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, Siobhán Mullally, effectuera une visite officielle en République Centrafricaine du 24 au 30 novembre 2023.Mme Mullally examinera comment renforcer les réponses à la traite des êtres humains fondées sur les droits humains et comment assurer une prévention efficace et l'accès à la justice pour les victimes et les survivants. Elle évaluera les risques de traite dans les situations de post-conflit et de conflit, en accordant une attention particulière à l'Agenda des Femmes pour la Paix et la Sécurité, à la dimension du genre de la traite et à la traite des enfants, y compris le recrutement et l'utilisation dans les conflits armés. Mme Mullally présentera son rapport au Conseil des droits de l'homme des Nations unies en juin 2024. (Source : abangui.com)

Sénégal : Climat/ Transition énergétique- Des acteurs communautaires initiés aux mécanismes d’un partenariat

Des acteurs communautaires, membres de la société civile du Sénégal et représentants d’institutions internationales intervenant sur les questions climatiques ont bouclé samedi à Dakar avec des experts un atelier d’échanges et de partages d’expérience sur « le partenariat pour la juste transition énergétique (Jetp, sigle en Anglais) ».Le renforcement de capacités de ces acteurs communautaires entre dans le cadre des préparatifs de la 28e conférence de l’Onu sur le changement climatique (COP28), qui doit s’ouvrir le jeudi 30 novembre à Dubaï, aux Emirats arabes unis. L’atelier était initié par l’organisation 350 Africa.org qui s’active sur les questions climatiques. (Source : adakar.com)