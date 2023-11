Sierra Leone: Situation très confuse à Freetown - « Les citoyens sont encouragés à rester chez eux. », Julius Maada Bio

La situation restait très confuse dans la matinée de ce dimanche 26 novembre 2023, à Freetown capitale de la Sierra Léone, pays limitrophe de la Guinée. Selon plusieurs confrères dont africaguinee.com confirment l'information.

Avant d'ajouter que des détonations ont été entendues dans la capitale léonaise. Un couvre-feu a été instaurée. Selon un communiqué du ministre de l'information, Chernor Bah, aux premières heures du dimanche 26 novembre 2023, des individus ont tenté de s'introduire dans l'armurerie militaire de la caserne Wilberforce «Ils ont tous été repoussés », selon la note du ministre consultée par Africaguinee.com. Il rassure le public que le gouvernement et les forces de sécurité de l'État sont aux commandes. Sans plus.

Peu avant 12heures, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a réagi suite à l'attaque qui a visé l'armurerie militaire de la caserne de Wilberforce, ce dimanche 26 novembre 2023. Selon le confrère d'africaguinee.com, dans un message qu'il a publié sur le réseau social X (Twitter), le président Julius Maada Bio a dénoncé une violation de la sécurité à la caserne militaire de Wilberforce à Freetown. Il confirme que des individus non identifiés ont attaqué l'armurerie militaire. Le président Léonais appelle ses concitoyens à s'unir pour protéger la démocratie dans leur pays.

%

« Chers Sierra Léonais, je vous transmets les salutations de la Loge Présidentielle de Freetown. Aux premières heures de la matinée, il y a eu une violation de la sécurité à la caserne militaire de Wilberforce à Freetown, alors que des individus non identifiés ont attaqué l'armurerie militaire. Cependant, ils ont été repoussés par nos courageuses forces de sécurité et le calme est revenu. Alors que l'équipe combinée de nos forces de sécurité continue d'extirper les restes des renégats en fuite, un couvre-feu national a été décrété et les citoyens sont encouragés à rester chez eux. La Paix de notre Nation bien-aimée n'a pas de prix et nous continuerons à protéger la paix et la sécurité de la Sierra Leone contre les forces qui souhaitent tronquer notre stabilité si chère. Nous restons déterminés à protéger la démocratie en Sierra Leone et j'exhorte tous les Sierra-Léonais à s'unir pour assumer cette responsabilité collective. », précise le message présidentiel.

Rappelons qu'avec 56,17 % des voix, le favori du scrutin présidentiel au Sierra Leone Julius Maada Bio a gagné dès le premier tour face au même adversaire qu'en 2018, Samura Kamara, qui « rejette catégoriquement » les résultats et accuse la commission électorale de partialité.

Le président sortant, Julius Maada Bio, a prêté serment après sa réélection dès le premier tour pour un deuxième mandat à la tête de la Sierra Leone avec 56,17 % des voix, selon les chiffres officiels mardi 27 juin 2023, une victoire contestée par son principal adversaire. Samura Kamara, arrivé en deuxième position avec 41,16 % des voix, a dans la foulée déclaré qu'il rejetait « catégoriquement » les résultats de la commission électorale pas « pas crédibles » selon lui.

« Je m'élèverai au-dessus de cette parodie et je m'engage à continuer le combat pour une meilleure Sierra Leone », avait-il ajouté, sans préciser ce qu'il entendait faire exactement.

Julius Maada Bio, un ancien militaire de 59 ans, a prêté serment par la suite, pour son second mandat à la tête du pays dans la foulée de l'annonce des résultats, selon des images sur son compte Twitter. Le pays, qui a connu une guerre civile de 1991 à 2002, a vécu un processus électoral agité. De multiples incidents ont été signalés.