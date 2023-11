Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Novembre 2023

Sierra Leone : Contre tout projet de coup d’Etat- La Cedeao brandit la « tolérance zéro »

Alors que la situation reste toujours confuse en Sierra Leone, théâtre d’un mouvement d’humeur, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a lancé un avertissement contre tout projet de changement anticonstitutionnel. L’organisation sous-régionale dirigée par Bola Tinubu dénonce un « complot » orchestré par des « individus visant à acquérir des armes pour perturber la paix et l’ordre constitutionnel » en Sierra Leone. Elle condamne l’attaque qui a visé l’armurerie militaire de la caserne de Wilberforce. Réitérant « sa tolérance zéro à l’égard des changements anticonstitutionnels Gouvernement », la Cedeao réclame l’arrestation de tous participants à cet « acte illégal » et à leur poursuite. L’autorité sous-régionale réaffirme son engagement à soutenir le gouvernement Sierra-Léonais pour « approfondir la démocratie et la bonne gouvernance, consolider la paix et sécurité » pouvant favoriser le développement socio-économique. (Source : africaguinee.com)

Guinée : Des terroristes dans le pays ? Une « pure distraction », selon les forces sociales

Les forces sociales sont pessimistes sur la présence annoncée de terroristes en Guinée, notamment en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Cette coalition qui réunit des organisations de la société civile pense qu’il s’agit là d’une « distraction » ourdies par les autorités pour « endormir la conscience des populations ». « Nous estimons que l’annonce d’une éventuelle présence de terroristes en Guinée, dénote du populisme. Nous pensons que c’est une façon de distraire, voire de traumatiser. Parce que quand un pouvoir qui possède des services de renseignement, de sécurité, de défense fait une telle déclaration sur un danger aussi préoccupant que le terrorisme, c’est vraiment de l’amateurisme. Un gouvernement responsable ne peut parler en ces termes. Quand vous voyez l’action de ces terroristes, avec tous les effets collatéraux, on ne peut pas annoncer une question comme ça. Pour nous donc, c’est de l’irresponsabilité, du populisme, de l’amateurisme pure et simple. C’est vraiment une manière d’amuser la galerie », ont déploré les forces sociales. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Élection présidentielle du 25 février 2024- Le Pds s’acquitte de la caution de Karim, ce matin

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) passe à la vitesse supérieure, dans les préparatifs de l’élection présidentielle du 25 février prochain. Alors que les autres formations politiques et coalitions engagés dans le processus électoral en vue de ce scrutin présidentiel s’attèlent toujours dans la quête des parrains, une délégation du Parti démocratique sénégalais se rendra à la Caisse des Dépôts et Consignations (Cdc), ce lundi 27 novembre 2023, à 9 heures, pour le dépôt de la caution de leur candidat. Dans un communiqué rendu public hier, dimanche 25 novembre, Nafi Diallo, Secrétaire national à la communication du Pds a annoncé qu’une délégation quittera la permanence Omar Lamine Badji à 8h, à cet effet. (Source : adakar.com)

Mali : Aéroport Bamako-Senou- Un haut cadre des Douanes maliennes empêché de prendre son vol

Un très haut cadre des douanes du Mali, dont nous taisons le nom, a été empêché de prendre un vol à destination d'un pays limitrophe du Mali. C'était la semaine dernière, à l'Aéroport international Président Modibo Keita de Bamako-Sénou Désormais, les frontières terrestres aériennes, fluviales semblent être fermées à une certaine catégorie de Maliens soupçonnés ou suspectés de malversation. Des personnes ne se doutant de rien peuvent ainsi être empêchées de quitter le territoire dès qu'elles arrivent à la frontière Des cas connus ou non sont de plus en plus nombreux. II s'agirait généralement de personnalités dont les noms sont évoqués dans les rapports des différentes structures de contrôle. La semaine dernière précisément vendredi dernier, un très haut cadre des Douanes du Mali s'est vu débarqué de l'avion. (Source :abamako.com)

Niger : Accidents de route- Lancement à Niamey d'une campagne de sensibilisation

A l'occasion de la 12ème édition de la journée africaine de la sécurité routière, l'agence nigérienne de la sécurité routière a lancé, dans la matinée de le samedi 25 novembre 2023 à l'ecogar wadata de Niamey, une campagne de sensibilisation sur les accidents de la route.Placée sous le thème '' le respect de la réglementation routière est un acte patriotique'' et présidée par le Ministre des transports et de l'équipement, le Colonel Salissou Mahaman Salissou, cette journée vise à attirer l'attention des populations sur la nécessité du respect du code de la route et à plus de prudence dans ce domaine. Cette 12ème édition de la journée africaine de la sécurité routière est couplée cette année à la journée mondiale de souvenir des victimes des accidents de la route. Le thème retenu cette année, «le respect de la réglementation routière est un acte patriotique», est d'actualité puisque les accidents de la route ne sont pas une fatalité. Ils peuvent bien être évités si nous respectons les règles de sécurité routière. Selon ce rapport, les accidents de la route ont fait environ 1.350.000 tués, 50.000.000 de blessés et une perte économique estimée à 518 milliards $ US, équivalent à 291.116 milliards de FCFA. Le taux moyen de décès dus aux accidents de la circulation routière à l'échelle mondiale est de 18,2 pour 100 000 habitants. (Source : Anp)

Bénin : Justice - Un ex- député comparaît à nouveau dans l’affaire « casse de banque »

Désiré Vodonou sera-t-il condamné ou non dans l'affaire dite ''casse de banque'' ? L’ex-député à l’Assemblée nationale du Bénin a comparu, jeudi 23 novembre 2023, dans le dossier casse d’une banque. L’homme d’affaire est poursuivi par le parquet spécial dans ce dossier avec deux autres prévenus pour « accès et maintien illégal dans un système informatique, escroquerie et blanchiment de capitaux ». Désiré Vodonou et ses coprévenus sont accusés de s’être introduits frauduleusement dans le système d’une banque pour soutirer de l’argent. (Source : acotonou.com)

Cote d’Ivoire : Violences basées sur le genre- "16 jours d’activisme" pour prioriser l’investissement en faveur de la prévention

« Investir pour prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles ». C’est sous ce thème qu’est placé la campagne annuelle internationale ‘‘16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes’’. Ce thème souligne l'importance de financer diverses stratégies de prévention pour éliminer cette violence inacceptable. Du 25 novembre au 10 décembre, le monde entier commémore la campagne annuelle internationale ‘‘16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes’’. Comme l’indique le thème, les Nations Unies sont aux côtés du gouvernement pour renforcer l’investissement en faveur de la prévention des violences basées sur le genre, rapporte une communiqué du Bureau du Coordonnateur Résident des Nations Unies en Côte d’Ivoire transmis à Fratmat.info.Le Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable qui s’étend de 2021 à 2025, souligne le communiqué, le Système des Nations Unies pour le Développement (SNUD) en Côte d’Ivoire a déjà mobilisé plus de 15,8 milliards FCFA (plus de 26 millions de dollars US) dans une quarantaine d'initiatives, en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, pour prévenir et lutter contre ces violences afin de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. (Source :Fratmat.info)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Plusieurs chefs terroristes neutralisés

Dans le Koulpelogo, une attaque terroriste a été repoussée. Les vecteurs aériens ont été donc activés. Suite à un ratissage, au moins 63 cadavres de terroristes ont été dénombrés. Plusieurs chefs terroristes neutralisés en font partie. Selon la télévision nationale (Rtb) qui donne l’information, ce 26 novembre 2023, cela constitue l’une des plus grosses défaites de l’ennemi au pays des hommes intègres. (Source : Burkina 24)

Rdc : Présidentielle- Mukwegue promet de mettre fin à la guerre

Le Prix Nobel de la Paix Denis Mukwegue a lancé sa campagne présidentielle devant des milliers de partisans dans son village natal de Bukavu. Le candidat Denis Mukwegue parmi ses partisans à Bukavu, 25 novembre 2023. C'est dans un bain de foule géant et dans une ambiance à la Congolaise, que Bukavu a accueilli, samedi, son fils prodige Denis Mukwegue, candidat à l'élection présidentielle de la République Démocratique. Dans la capitale provençale du sud-Kivu, le Prix Nobel de la paix 2018 a promis de mettre fin à la guerre et de lutter contre la corruption dans son pays. « Donnez-moi le pouvoir et je mettrai fin à la guerre, c'est la première chose à faire. Deuxièmement, nous allons éradiquer la famine. Et troisièmement, nous allons lutter contre les anti-valeurs qui affligent notre société. » Lance Denis Mukwege.( Source : Dw)