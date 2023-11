Congo-Kinshasa: Le marché « Soko Soko Bazar » des produits recyclés, se tient à la maison de France

Le marché de l'artisanat congolais dénommé « Soko Soko Bazar » se tient depuis samedi 25 novembre à la maison de France à Kinshasa. Il est une initiative de l'Union des Français de l'étranger.

Ce marché offre deux fois par an, une vitrine aux artisans et autres artistes congolais, surtout ceux travaillant dans le recyclage, l'occasion d'exposer, de faire connaitre leurs produits et de trouver des potentiels acheteurs.

Cette dernière édition de l'année se clôture ce dimanche à 18 heures. Elle a connu la participation d'au moins 70 artisans.

Parmi les articles exposés, on trouve des vêtements, des sacs à main, des paniers, des plateaux, des masques, des bijoux, des objets décoratifs pour bureaux et maisons, des masques, des poupées. Les matières les plus utilisées sont le bois, la céramique, l'ivoire, le tissu, les fibres, les perles, l'argent, le fer et le malachite.

La grande partie de ces oeuvres à la particularité d'être le fruit du . C'est le cas d'un miroir avec son cadre en bouchons de champagne. Ou encore d'une girafe multicolore, en fil de fer et capsules de café. Également des poupées et des danseuses noires en fil de fer, bois et tissus.

Mais aussi un bonhomme de neige, fabriqué avec des gobelets en plastique, oeuvre des patients souffrant de maladies mentales du centre Telema de Kintambo.

Ou enfin, des napperons en bouchons ou en fibres de bananiers et des tableaux en fibres de baobab.

Du point de vue alimentaire, il y a différents produits comme des herbes pour tisane, des jus, du café, du chocolat, des graines de chia et autres.

Les exposants viennent de Kinshasa, mais aussi d'autres provinces comme le Nord-Kivu.

« Nous voulons, à travers cette activité, amener les étrangers et surtout les Congolais à découvrir et soutenir leurs artisans en achetant leurs produits. Il y a beaucoup de talents", a affirmé Raphael Wanzio, un des organisateurs de ce marché.