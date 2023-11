Afrique: La FAF doit s'organiser pour la CAN - Akwá

Luanda — La Fédération Angolaise de Football doit s'occuper de l'organisation et de la logistique de l'équipe nationale, visant un meilleur résultat au Championnat d'Afrique, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024, en Côte d'Ivoire, a conseillé l'ancien capitaine des Palancas Negras (nom de l'équipe angolaise), Fabrice Maieco « Akwá ».

Selon Akwa, l'objectif devrait être d'améliorer les quarts de finale des éditions Ghana 2008 et Angola 2010, buts qui ne seront possibles qu'avec une meilleure organisation.

Se confiant vendredi à la presse, à l'occasion de l'exposition du trophée de la Coupe d'Afrique, dans le cadre d'une tournée des pays qualifiés, Akwa a déclaré qu'il y avait du talent en Angola et que le plus grand problème était administratif et le manque de respect envers les athlètes.

L'auteur du but qui a placé l'Angola dans la Coupe du monde d'Allemagne en 2006, a cité le manque de paiement des primes et des salaires, les stages non planifiés, les conditions d'hébergement et de transport sans dignité comme facteurs qui ont affaibli l'équipe.

"Le manque d'ambition n'est pas de la part des joueurs, car même l'entraîneur Pedro Gonçalves a réussi à mobiliser une équipe capable de rivaliser avec n'importe quel concurrent de la CAN", a-t-il souligné, réitérant que l'obstacle réside dans la mauvaise planification des objectifs.

Selon l'ancien joueur formé au Nacional de Benguela, le groupe D, dont l'Angola fait partie, est difficile, et il est important que la direction de la fédération change de paradigme, si l'objectif est de faire pareil ou mieux que lors des compétitions de 2008 et 2010.

Pour lui, ayant surmonté tous les problèmes d'organisation, l'Angola sera capable de s'imposer face à ses adversaires dans la phase initiale, à savoir l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Cameroun.

Concernant l'exposition du trophée de la CAN en Angola, Akwá a déclaré que c'était une autre source d'inspiration pour les joueurs de se battre pour un trophée définitif, c'est-à-dire remporter le Championnat africain.

Le trophée, qui est arrivé jeudi à Luanda, passera également par le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Maroc, la Zambie, la Tanzanie, le Cameroun, le Mozambique et enfin le pays organisateur de la CAN, la Côte d'Ivoire, le 23 décembre.