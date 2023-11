Angola: L'hôpital de Luau ouvre ses portes en décembre - Ministre de la Santé

Luau — L'Hôpital général de Luau, avec plus de 100 lits, sera inauguré en décembre de cette année, a annoncé samedi la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, de la région.

La construction de l'hôpital a coûté 3.955.746.000 kwanzas, dans le cadre des priorités du Programme d'Intervention Intégrée Municipale (PIIM).

La nouvelle unité de santé, située sur une superficie de 25.597,92 mètres carrés, disposera de 42 chambres d'hospitalisation, 30 en pédiatrie, 21 d'urgences et 15 salles pour la maternité, ainsi que de 12 salles de consultation.

Le nouvel hôpital comprendra également six salles d'attente, trois laboratoires d'analyses biochimiques, d'analyses sanguines et autres tests rapides, un nombre égal de salles de triage, une morgue d'une capacité de neuf places, un incinérateur et d'autres services.

Avec l'ouverture de cet hôpital, la province de Moxico compte désormais 158 unités sanitaires.

Sílvia Lutucuta a déclaré que l'hôpital servirait également d'école pour former des spécialistes dans divers domaines, notamment la médecine familiale.

"Nous aurons de nombreuses nouveautés dans cette unité de santé, comme l'usine d'oxygène de qualité, la morgue, des logements pour les professionnels de santé et d'autres zones de référence hospitalière", a souligné la ministre.

Il s'agit d'un hôpital général qui desservira non seulement la province de Moxico, mais aussi les provinces voisines de Lunda Sul et Lunda Norte.

Pour la dirigeante, les services spécialisés dont disposera l'hôpital décourageront les gens de se rendre en République démocratique du Congo (RDC) et en Zambie pour chercher une assistance médicale.

Quant aux professionnels, médecins, infirmières, techniciens diagnostiques et thérapeutiques et autres, la ministre de la Santé a fait savoir que certains viendront d'autres régions du pays et de Zambie, dans le cadre d'un accord entre les deux gouvernements.

D'autre part, la ministre a informé que le pays, d'ici 2027, formera localement plus de 38 mille techniciens dans diverses spécialités pour renforcer le personnel des unités sanitaires sur tout le territoire national.

Dans la région, le bureau de santé contrôle 2 422 employés, dont des médecins, des infirmiers, des techniciens de diagnostic et des thérapeutes, ainsi que du personnel administratif.

Luau est l'une des neuf municipalités de la province de Moxico avec 117.215 habitants (projection, 2023/24, de l'Institut National de la Statistique).

Elle est située à 334 kilomètres à l'est de la ville de Luena, chef-lieu de la province de Moxico.