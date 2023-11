Afrique: L'Angola dans le groupe E des éliminatoires de l'Afrobasket 2025

Luanda — L'Angola a été classé dans le groupe E des éliminatoires du Championnat africain de basket-ball « Afrobasket » 2025, selon le tirage au sort réalisé à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Le site FIBA-Afrique consulté ce samedi par l'ANGOP indique que le groupe E est composé de la Tunisie (championne), de l'Angola (5ème place de l'édition 2021), de la Guinée et du Kenya.

L'équipe du Cap-Vert, classée quatrième lors du dernier Afrobasket, organisé en 2021, au Rwanda, est dans le groupe B avec le Nigeria, l'Ouganda et le vainqueur des tours de qualification entre les zones 1 et 2.

Le Soudan du Sud, étonnamment qualifié pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris, figure dans le groupe A, qui comprend la RDC et le Mali ainsi que le vainqueur des tours de qualification de la zone 6, Maurice ou les Comores.

Le Sénégal, médaillé de bronze 2021, affrontera, dans le groupe C, le Cameroun, le Rwanda et vainqueur du tournoi de pré-qualification des Zones 3 et 4.

La Côte d'Ivoire, actuelle médaillée d'argent, figure dans le groupe D, qui comprend également l'Egypte, la République Centrafricaine et le vainqueur des pré-qualifications entre la Zone 5, Madagascar ou Djibouti.

Selon FIBA-Afrique, les matchs des groupes D, B et E se joueront en février 2024, tandis que les matchs des groupes C et A se joueront en novembre.

Groupes:

Groupe A - Soudan du Sud, RDC, Mali, Q z6 Maurice et Comores

Groupe B - Cap Vert, Nigeria et Q z1 + z2 Ouganda

Groupe C - Sénégal, Cameroun, Qz3 +z4 Rwanda

Groupe D - Côte d'Ivoire, Egypte, République Centrafricaine, Q z5 +Madagascar + Djibouti

Groupe E - Tunisie, Angola, Guinée et Kenya