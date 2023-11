Afrique: La Somalie intègre la Communauté des États d'Afrique de l'Est

La Somalie fait désormais partie de la Communauté des États d'Afrique de l'Est (EAC). Cette organisation régionale est dotée d'un marché unique permettant la libre circulation des biens et des personnes. Une bonne nouvelle pour la Somalie, mais aussi pour les pays voisins.

L'annonce faite ce vendredi 24 novembre, depuis le siège de l'organisation à Arusha, a été très bien accueillie par la mission de l'ONU en Somalie. Pour son représentant, cette intégration marque une étape majeure dans le processus de retour de la Somalie à la place qui lui revient au sein de la communauté internationale et dans ses relations avec ses voisins. D'autant plus importante cette intégration qu'avec ses 17 millions d'habitants, la Somalie porte ce marché commun à plus de 300 millions de personnes.

Le gouvernement somalien combat depuis 16 ans l'insurrection des islamistes radicaux shebabs, affiliés à al-Qaïda, implantés dans le sud et le centre du pays. L'entrée dans le bloc d'Afrique de l'Est est donc une opportunité pour la Somalie dont sept habitants sur dix vivent sous le seuil de pauvreté.

Bonne nouvelle aussi pour l'organisation qui s'étend encore plus à l'Est. Fondé en 2000, le bloc qui compte en son sein le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, le Soudan du Sud, l'Ouganda et la République démocratique du Congo a pour but de faciliter le commerce transfrontalier en supprimant les droits de douane entre ses États membres.

L'annonce, depuis Arusha, a été faite en présence du président somalien Hassan Cheikh Mohamoud, qui a exprimé sa « profonde gratitude ». « Ce moment n'est pas seulement le point culminant d'une aspiration, mais une lueur d'espoir pour un avenir plein de possibilités et d'opportunités », a-t-il affirmé.