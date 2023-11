Congo-Kinshasa: Campagne électorale en Ituri - Le sénateur Tibasima appelle la population et les candidats à préserver les acquis de paix et de développement

Le sénateur John Tibasima Bogemu a appelé, samedi 25 novembre, la population de l'Ituri à préserver plusieurs années consacrées à « construire l'Ituri que de détruire cette province en ces quelques jours de la campagne électorale ».

Il a lancé cet appel devant la presse à Bunia.

Ce notable de l'Ituri encourage tous les candidats en lice pour la députation nationale comme provinciale des territoires d'Irumu, Djugu, Mambasa, Mahagi, Aru et la ville de Bunia à privilégier l'unité et la cohésion de tous les Ituriens sans distinction.

« Je voudrais à cette période de campagne électorale apporter mes encouragements à la population de l'Ituri et les candidats qui sont dans la compétition doivent savoir qu'ils ne sont pas les ennemis. Il faut éviter de penser que c'est la période pendant laquelle les inimitiés doivent s'exprimer. La campagne dure trente jours et la vie dure plusieurs années, alors préservons plusieurs années », a-t-il dit.

Le sénateur Tibasima appelle la population de la province déjà meurtrie par les conflits armés, à consolider les acquis de développement et les efforts de paix en cours à Bunia et dans d'autres territoires de l'Ituri :

« Quand on est en compétition on se respecte, on ne s'insulte pas et on fait la campagne pour son candidat. Je pense que si on y vas de cette manière-là, tout va se passer normalement. Et nous pensons que tous les efforts qui sont en cours, principalement dans la ville ici, vous voyez qu'il y a une très bonne évolution en ce qui concerne les axes routiers et n'oublier pas non plus les aspects de courant ; car il y a des pourparlers qui sont en cours pour apporter de l'énergie à Mahagi, Aru et Bunia ».