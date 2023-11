Maroc: Berkane - Caravane médicale multidisciplinaire au profit des détenus

Berkane — La fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a organisé, dimanche à Berkane, une caravane médicale multidisciplinaire au profit des pensionnaires de la prison locale.

Cette initiative, organisée en partenariat avec l'administration pénitentiaire locale, la délégation régionale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Berkane et des organisations de la société civile, s'inscrit dans le cadre de l'intérêt accordé par cette institution à la santé de la population des établissements pénitentiaires.

La caravane médicale, qui s'est déroulée sous le signe: "Vers le renforcement de l'offre sanitaire dans les établissements pénitentiaires au service des programmes de réinsertion", a ciblé plus de 1.000 détenus, hommes et femmes, qui ont bénéficié gratuitement de plusieurs examens et analyses médicaux ainsi que des médicaments.

La caravane, encadrée par une équipe de 47 personnels médicaux et paramédicaux, comprenait plusieurs spécialités dont l'ophtalmologie, dermatologie, maladies cardiovasculaires, urologie, obstétrique et gynécologie, le diabète et l'ORL.

Dans une déclaration à la MAP, le coordonnateur régional de la fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus dans l'Oriental, Abdelhalim Miri a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie adoptée par la fondation visant à renforcer l'offre sanitaire dans les établissements pénitentiaires et à rapprocher les prestations médicales des détenus.

De son côté, le directeur de la prison locale de Berkane, Ali Ouahabi a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des services de santé dispensés au profit des détenus des établissements pénitentiaires, dont la prison locale de Berkane, indiquant que cette caravane, qui portait sur plusieurs spécialités, permet à cette catégorie de la population de bénéficier gratuitement des examens médicaux et des médicaments.