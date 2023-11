Afrique de l'Est: L'Éthiopie prépare une politique d'exploitation du potentiel des ressources minérales.

<strong>Addis-Abeba, le — :- L'Éthiopie a préparé une politique minière nationale pour exploiter durablement ses vastes ressources minérales inexploitées.

La politique vise à attirer les investissements nationaux et étrangers en créant un environnement réglementaire transparent et prévisible, en promouvant des pratiques minières durables et en renforçant l'engagement des communautés locales, comme indiqué.

Le gouvernement éthiopien a accordé une haute priorité au secteur minier, qui n'avait pas la priorité qu'il mérite, en le considérant comme l'un des secteurs économiques critiques du pays et il a pris plusieurs mesures de réforme.

L'exposition comprenait des présentations, des tables rondes et des événements de réseautage visant à favoriser la collaboration et à faire progresser l'industrie minière en Éthiopie.

Au cours d'une table ronde tenue aujourd'hui, le ministre d'état des mines, Million Matheos, a dévoilé à l'ENA que l'Éthiopie possède un énorme potentiel exploré et inexploré de ressources minérales.

Pour exploiter ce potentiel, le ministère a développé un cadre politique global, qui est en cours de discussion au Parlement pour approbation, afin de créer un environnement propice à l'investissement, de rationaliser les processus réglementaires et de promouvoir des pratiques minières durables, a-t-il déclaré.

%

On a appris que les principaux points forts de cette politique comprennent l'attraction des investissements nationaux et étrangers, la promotion de pratiques minières durables et le renforcement de l'engagement des communautés locales.

« Nous avons élaboré une nouvelle politique minière de niveau international avec le soutien de partenaires mondiaux et en comparant les expériences d'autres pays. Cette politique rendra notre pays plus compétitif. Les investisseurs étrangers en particulier ont besoin de politiques prévisibles, et cette politique leur créera des conditions favorables », a noté Million.

Million a noté que la politique, une fois mise en oeuvre, créera la prévisibilité et la transparence dans le secteur.