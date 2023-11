Afrique du Nord: Ligue des champions - - Groupe C - - 1ère journée - - EST-ESS (2-0) - Un beau vainqueur...

Solide, l'Espérance a confirmé pour la énième fois son "éternel ascendant" sur l'Etoile à Radès.

EST : Memmiche, Meriah, Tougai, Ben Hamida, M. Ben Ali, Ogbelu, Tka (Bouguerra 71'), El Ayeb (Ouahabi 72'), Sasse (Zaddem 83'), Ghacha et Keba (Ben Hammouda 46').

ESS : Gazzeh, Jelassi, Khemiri (Jaziri 65'), Ghedamsi, Ben Hassine, H. Ben Ali, Mbé, Abid, Jebali (Ouertani 59'), Chamakhi (Aouani 65') et Abdelli

Sans round d'observation, Espérantistes et Etoilistes sont entrés dans le vif du sujet en optant pour un pressing haut.

Une belle entame du match du reste à l'occasion de leur confrontation, hier à Radès, pour le compte de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Par ailleurs, nous n'avons pas attendu longtemps pour assister à la première grosse occasion du match: une action rapide qui amèna Ghacha à se trouver nez à nez avec le portier étoiliste Gazzeh.

Ce dernier repoussa la reprise de la tête de l'attaquant algérien de l'Espérance avant que Sowe Keba ne voie sa balle frôler le montant droit (12') de la cage de Gazzeh.

La réplique des visiteurs ne s'est pas faite attendre.

Trois minutes plus tard, Memmiche détourna en corner, du bout des doigts, la balle de Mbé (15').

Le rythme du début de match était si intense que les tentatives se sont enchaînées de part et d'autre.

A la 18', Gazzeh repoussa le coup franc direct d'El Ayeb, tiré des 25 mètres.

Après ce début un peu fou, le rythme de jeu baissa d'un iota pendant quelques minutes.

Par moments, les "Sang et Or" ont du mal à sortir le ballon et à dérouler leur jeu, notamment quand il s'agit d'aligner les passes courtes.

Aussi, d'un côté comme de l'autre, on a fini par comprendre qu'il fallait une meilleure maîtrise du compartiment de l'entrejeu pour ralentir les attaquants.

Chose qui a fonctionné un certain temps, mais la volonté des attaquants était telle que les actions ont repris de plus belle.

A la 26', la frappe de Jacques Mbé passa de peu au-dessus de la transversale.

Trois minutes après, le tir de Houssem Tka frôla également la transversale (29').

Et la première mi-temps de se terminer sur un nul vierge malgré tous les efforts et la bonne volonté des attaques.

Des erreurs fatales...

De retour des vestiaires, les débats ont repris de plus belle avec la même intensité et la même volonté d'en découdre.

Ben Hammouda, qui a remplacé Sowe Keba à la mitemps, a raté une occasion en or d'ouvrir la marque quand son tir croisé frôla le deuxième poteau (56').

On sentait que le but chauffait et que l'une des deux équipes finirait par ouvrir la marque.

Et c'est l'Espérance qui l'a fait : de la tête, Ben Hamida servit dans le dos des défenseurs Yan Sasse qui profita d'un mauvais placement des défenseurs étoilistes pour les dribbler avant de tromper Gazzeh (60'). Et les choses se sont accélérées.

Quatre minutes plus tard, Houssem Ben Ali commit l'irréparable en fauchant Mohamed Ben Ali en pleine surface de réparation.

Sans hésitation, l'arbitre accorda un penalty, transformé par Yassine Meriah (64').

Dès lors, les "Sang et Or" n'avaient qu'à gérer leur avance confortable. Solide, l'Espérance a confirmé pour la énième fois son "éternel ascendant" sur l'Etoile à Radès.

Efficaces, les Espérantistes ont remporté une victoire amplement méritée face à une formation étoilée qui a développé un volume de jeu intéressant, mais a perdu à cause de deux erreurs qui se sont avérées fatales.