Gabon: Point de situation - Derniers travaux avant la remise en service de la conduite d'eau

La Société autoroutière du Gabon (SAG) et son prestataire AFCONS ont finalisé ce dimanche matin 26 novembre les travaux de la plate-forme routière. Un lit de sable a été mis en place pour que la SEEG, à travers son sous-traitant ETE, puisse commencer la pose de la nouvelle conduite.

Selon ETE, l'adduction d'eau serait rétablie dans l'après-midi. La Société autoroutière du Gabon (SAG) et son prestataire AFCONS sont mobilisés avec personnel et engins pour assister la SEEG, notamment dans la manutention et la pose d'une nouvelle conduite de 1200 mm. Une fois cette conduite posée, elle pourra être remise en service.

Pour rappel, un important incident sur une portion de la route est survenu dans la nuit du vendredi 24 novembre au samedi 25 novembre au niveau du PK35 dans un contexte de fortes pluies. Une conduite d'eau sous la chaussée existante a cédé et a entraîné un ravinement et l'effondrement du remblai existant. Ce tronçon de la route était en attente de réaménagement.

Les réaménagements et la réhabilitation par la SAG visent à augmenter les capacités des ouvrages face aux crues intenses et saisonnières. La SAG remplace les ouvrages existants métalliques vétustes par la construction de nouveaux dalots d'une capacité quatre fois supérieure.

Le dalot est un ouvrage hydraulique enterré placé sous les remblais de la route permettant l'écoulement des eaux. La SAG est chargée de la réhabilitation et de l'aménagement de la route RN1 du PK12 au PK105.

La SAG communique officiellement via ses réseaux sociaux (Facebook, Twitter et LinkedIn) et se tient à la disposition de la presse pour répondre aux questions.