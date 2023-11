Afrique: Ligue des champions CAF - Al Ahly et l'Espérance soignent leur entrée, le Wydad chute face au Galaxy

Champions en titre de la compétition, les Égyptiens d'Al Ahly ont remporté sans trembler leur premier match de cette phase de groupes, à l'instar de l'Espérance Tunis et du CR Belouizdad. Le TP Mazembe et le Wydad Casablanca se sont en revanche inclinés pour leur entrée dans la compétition.

La première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions CAF approche de son terme et si certains favoris ont négocié sans encombre leur entrée dans la compétition, quelques surprises ont également déjà marqué le début de cette édition 2023-2024.

De retour dans la compétition après une absence de deux ans, le TP Mazembe a chuté face au Pyramids FC (0-1) sur un but de Lakay bien servi par le Congolais Fiston Mayele (54e). L'autre rencontre du groupe A opposera les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, vainqueurs de la première édition de la Ligue africaine de football le 12 novembre dernier, à Nouadhibou le dimanche 26 novembre à Pretoria.

Finalistes malheureux de la nouvelle Ligue africaine de football, les Marocains du Wydad Casablanca n'ont pas réussi à se remettre la tête à l'endroit lors de l'entame de cette édition et se sont faits surprendre par les Botswanais du Jwaneng Galaxy (0-1) qui ont pris les devants grâce à un but de Sesinyi (33e). Dans l'autre rencontre du groupe B, le Simba SC et l'ASEC Mimosas se sont neutralisés (1-1). Les Tanzaniens ont d'abord ouvert le score juste avant la mi-temps grâce à Ntibazonkiza (44e), avant de se faire reprendre en fin de match par Pokou (77e).

L'Espérance remporte le derby tunisien, Al Ahly écrase Medeama

Opposé à son rival, l'Espérance Tunis s'est adjugé le derby tunisien sans trembler face à l'Étoile du Sahel (2-0). Une réalisation de Sasse (60e) et un pénalty transformé par Meriah dans la foulée (64e) ont renversé la rencontre en faveur des Tunisois. De leur côté, les Angolais du Petro Luanda se sont imposés face aux Soudanais du Al-Hilal Omdurman (1-0) grâce l'unique but de la rencontre inscrit par Miguel (37e).

Fidèles à leur réputation, les Égyptiens d'Al Ahly ont parfaitement soigné leurs débuts dans la compétition en écrasant sèchement les Ghanéens de Medeama (3-0). Les adversaires de l'actuel tenant du titre de la compétition ont bien résisté pendant la première période avant de céder dans le second acte sur des réalisations de Kahraba (66e), El Shahat (75e) et Mohsen (88e). L'autre rencontre du groupe D a également été prolifique puisque le CR Belouizdad a dominé sans difficulté les Young Africans (3-0). Les Algériens ont frappé d'entrée par l'intermédiaire de Benguit (10e) puis ont aggravé le score avant la pause grâce à Meziane (45e+2). Jallow a finalement inscrit un troisième but dans les dernières secondes du match pour parfaire leur succès (90e+4).