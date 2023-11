Sénégal: Fatick - Monseigneur Benjamin Ndiaye appelle les jeunes à la patience

Diouroup — Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar a invité dimanche, la jeunesse chrétienne à faire preuve de patience et à d'espérance pour progresser dans la vie.

« Nous ne cédons pas à la peur quand survint les difficultés. Car, nous savons que le Christ est avec nous et il ne nous abandonne pas. Nous ne cédons pas non plus à la tentation de l'impatience. Nous apprécions la progression par petit pas », a-t-il dit dans son homélie marquant la célébration des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ).

Cette 38ème Édition des JMJ célébrée sous le thème » Joyeux dans l'espérance » s'est tenue samedi et Dimanche à la Paroisse Christ roi de l'univers de Diouroup (Fatick, centre). Elle coïncide avec les 20 ans d'existence de ce bâtisse.

Monseigneur Benjamin Ndiaye a ainsi indiqué que « l'espérance chrétienne n'est pas un somnifère ni une drogue. Elle n'est pas destinée à nous endormir ou fuir la réalité. L'espérance chrétienne, nous maintient éveillé, vigilant et alerte en tant que vertu.

Elle fait de nous des militants actifs, engagés, tournés vers le Christ pour vivre par lui, avec lui et en lui, a-t-il ajouté.

L'archevêque de Dakar a invité la jeunesse chrétienne à » se ceindre les reins pour plus d'engagement et de témoignages dans l'église et aussi dans la société avec l'espérance chrétienne ».

Saluant » le discours élogieux » de l'archevêque de Dakar, le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, Pape Malick Ndour a souligné que le gouvernement dispose de moyens pour accompagner la jeunesse à travailler.

» Nous avons perçu le discours de Monseigneur Benjamin Ndiaye dans ce contexte d'immigration irrégulière et je crois que la jeunesse aussi. Le gouvernement va accompagner les jeunes à travailler chez eux et y réussir afin qu'ensemble, nous construisions le Sénégal », a-t-il dit.

Pape Malick Ndour représentait le chef de l'Etat en compagnie d'une forte délégation dont le ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale, Thérèse Faye Diouf et le gouverneur de la région de Fatick, Seynabou Gueye.

Les JMJ 2023 de Diouroup sont les septièmes organisées dans la zone apostolique rurale du Sine, après celles de Saint Esprit de Diohine, en 2016.