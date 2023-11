Afrique du Nord: LIGUE 1 - - 11e JOURNEE - Le CSS consolide

Les Sfaxiens confirment leur élan retrouvé. Le CAB marque de son côté des points face à un ASM désabusé.

Deux matchs avancés de la 11e ronde de D1 se sont déroulés hier.

Le CSS de Nabil Kouki a croisé l'ESM de Mohamed Ali Maalej au Mhiri, et le CAB de Maher Kanzari a accueilli l'ASM de Abdessatar Ben Moussa au 15 octobre.

Face à des Banlieusards du nord largués au classement, le CAB allume la première mèche par Ibrahima Sissoko à la 6'.

Entame parfaite des Cabistes, suivie 20 minutes plus tard par l'ouverture du score sfaxienne, signée Alaa Ghram.

De retour de pause, le CAB double la mise par Achref Ferchichi mais l'ASM réduit ensuite le score, juste avant l'heure de jeu par Nizar Smichi.

Dans le même temps, Hazem Hadj Hassan permet au CSS de quasiment tuer le match.

Et ce n'est pas fini, puisque le CAB alourdit la note face à la lanterne rouge via un doublé de Ferchichi et avec le concours de Bonheur Mugisha qui dévie dans son camp.

Au final, le CSS consolide et participera au play-off.

Le CAB, à son tour, vise plus que jamais les points du bonus du play-out.

Le CSS de Nebil Kouki conforte sa position en haut du tableau et se dirige vers le play off, alors que le CAB monte au classement et grignote des points avant de se diriger vers la lutte au maintien.

Résultats:

Club Sportif Sfaxien - ES Métlaoui (2-0)