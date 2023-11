Bénin: Le président Talon invite Les Démocrates pour discuter de l'audit du fichier électoral

Le chef de l'État Patrice Talon reçoit ce lundi après-midi, au palais présidentiel, le principal parti d'opposition Les Démocrates. Boni Yayi qui le dirige va conduire en personne la délégation. Récemment, Il a écrit à la communauté internationale pour dénoncer le système électoral et réclamer un audit du fichier en vue des élections générales de 2026. Patrice Talon les invite pour en discuter mais l'opposition souhaite élargir la discussion à d'autres sujets.

C'est après la requête de Boni Yayi d'auditer le fichier électoral et ses doutes sur les organes en charge des élections que le chef de l'Etat béninois a pris l'initiative de cette rencontre. Il l'a fait via un courrier daté du 23 novembre. Le format de la réunion est un échange direct. En revanche, on ignore combien de temps elle va durer.

Boni Yayi aura à ses côtés trois ténors de son parti dont Eric Houndété, aujourd'hui numéro deux, qui avait souvent formulé ses revendications. Dans un communiqué, le parti d'opposition dit vouloir rajouter à l'ordre du jour, « le vote de la loi d'amnistie en faveur des exilés et détenus politiques, l'organisation d'un dialogue politique national, l'emploi des jeunes ». Commentaire d'un proche de Patrice Talon : « on vous invite à un mariage et vous voulez établir le menu ».

La rencontre n'est pas ouverte à la presse, on ignore si le protocole a prévu ou non, avant ou après la rencontre, un tête-à-tête entre Boni Yayi et Patrice Talon, amis hier et farouchement opposés aujourd'hui.