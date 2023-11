Afrique de l'Ouest: Une épidémie de dengue touche toutes les régions du Burkina Faso

Le Burkina Faso connait actuellement une épidémie de dengue. Depuis le début de l'année, plus de 123 800 cas suspects (dont 56 630 cas probables) ont été enregistrés dans le pays, selon les chiffres fournis en fin de semaine par le centre des opérations de réponses aux urgences sanitaires. La maladie a fait 570 morts. Toutes les régions du pays sont concernées, mais Ouagadougou et Bobo Dioulasso sont les zones les plus touchées.

« Rien qu'entre le 13 et le 19 novembre, 59 décès ont été enregistrés » du fait de la dengue, explique le docteur Joseph Soubeiga, directeur du centre des opérations de réponses aux urgences sanitaires. Selon le spécialiste, les personnes âgées de 20 à 40 ans sont les plus touchées par la maladie.

Toutes les régions du pays ont notifié des cas. Mais ce sont celles du Centre et des Hauts Bassins qui sont les plus concernées, avec plus de 80% de cas suspects et de cas probables, selon le Dr Soubeiga, qui précise qu'on observe toutefois une tendance à la baisse du nombre de cas depuis deux semaines.

Pour lutter contre cette épidémie, les tests de diagnostic rapide sont désormais gratuits dans les hôpitaux publics. Des tentes ont été déployées pour augmenter la capacité d'accueil de plusieurs centres de santé.

Le ministère de la Santé a lancé une opération de pulvérisation de produits anti-moustiques à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso, les deux principales villes touchées. Le directeur du center des opérations de réponse aux urgences sanitaires affirme que les domiciles des malades et de leurs voisins, ainsi que 700 lieux publics, ont été traités.