Afrique: Forum de Dakar sur la paix et la sécurité - Environ 400 participants attendus

Près de 400 participants sont attendus au Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, qui se tiendra au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, ce lundi 27 et mardi 28 novembre. Le forum de cette année, qui marque la 9e édition, a pour thème : «Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et à l'instabilité institutionnelle».

Environ 400 participants, dont des décideurs civils et militaires, des experts et des chercheurs de tous les continents, sont attendus à Dakar. Sous la direction de la Commission scientifique dirigée par le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS). Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur (MAESE), maître d'oeuvre du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, a confié, depuis 2016, au Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS), l'animation de la Commission scientifique, sur la base d'une convention.

Présidée par le Directeur général du CHEDS, la Commission scientifique a pour but de garantir la pertinence des thèmes traités et la qualité scientifique des prestations. Pour la 9e édition, la Commission scientifique est composée d'un groupe restreint et d'un comité de personnes ressources. A ce titre, elle a pour missions d'assurer : l'organisation pédagogique et la production des documents scientifiques, définir le thème général et les sous-thèmes, proposer le format, le programme et le contenu des plénières et ateliers ; procéder à la relecture des documents scientifiques avant publication, superviser le déroulement des activités scientifiques (plénières et ateliers), produire la note conceptuelle, les notes de cadrage, le dossier du participant et les Actes du Forum.

La responsabilité du CHEDS c'est aussi de garantir le niveau et de la qualité de la participation nationale et internationale : participer à la sélection des intervenants nationaux et internationaux, proposer les listes des experts et assurer le suivi des invitations nationales et internationales. Il y a également la contribution à la visibilité du Forum : contribuer à la communication à travers notamment la conception et l'alimentation du site web du forum ainsi que la couverture médiatique nationale et internationale.