Afrique du Nord: Peut-on planter des bulbes en hiver ?

Bien que l'automne soit la période idéale pour planter les bulbes de fleurs de printemps, il n'y a aucune raison de s'inquiéter si vous avez pris du retard dans votre programme de jardinage.

Il est encore temps de planter quelques tulipes, narcisses et jacinthes pour un éblouissant étalage de printemps.

Le meilleur moment pour planter vos bulbes est l'automne, le plus tôt possible après leur réception et environ six semaines avant que le sol ne gèle.

Mais si vous avez manqué cette période de plantation, vous pouvez toujours planter des bulbes de fleurs de printemps jusqu'en décembre et même en janvier.

Tant que le sol n'est pas gelé et que vous pouvez y enfoncer une bêche, vous pouvez planter ces bulbes et ils vous récompenseront par des fleurs au printemps.

À quelle profondeur faut-il planter les bulbes en hiver ?

Les bulbes doivent être plantés à au moins 15 cm de profondeur, ce qui les protège davantage.

Si le sol est durement gelé, vous pouvez toujours planter des bulbes comme les tulipes et les narcisses dans des pots.

Stockez-les dans un endroit froid, mais abrité pendant l'hiver -- un garage ou un hangar non chauffé est idéal -- et déplacez les pots sur votre véranda, votre patio ou vos marches lorsque les premières pousses apparaissent au printemps.

Bulbe d'intérieur en hiver

Remontez le moral pendant les sombres journées d'hiver en cultivant des bulbes, tels que les Amaryllis, jacinthes et narcisses Paperwhite à l'intérieur.

Après la plantation, conservez-les dans un endroit frais jusqu'à l'apparition des premières pousses, puis déplacez-les dans une pièce chaude et lumineuse.

Plantez une succession de bulbes pour apporter couleur et parfum à votre maison tout au long de l'hiver.

Il est encore temps de planter quelques bulbes et de profiter d'un kaléidoscope de couleurs au printemps, il vous suffit de choisir vos variétés préférées de jacinthes, jonquilles et de tulipes et commencez !