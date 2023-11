Madagascar: Organisation Internationale de la Francophonie - Pour la concertation et le dialogue entre les acteurs politiques

La conjoncture dans laquelle se trouve le pays est loin d'être rassurante semble dire l'Organisation Internationale de la Francophonie qui a exprimé, hier, à travers un communiqué sa position après le scrutin du 16 novembre et les résultats que la CENI a proclamés ce samedi.

Elle invite ainsi les acteurs politiques malgaches à privilégier la concertation et le dialogue.

Cela afin de créer les conditions d'un retour à une vie politique plus apaisée, gage de la préservation de la paix, de la stabilité et du développement intégral et durable de Madagascar.

En effet, l'OIF affirme avoir pris acte du déroulé du processus électoral ainsi que des résultats provisoires des élections présidentielles à Madagascar.

Risques élevés

L'OIF a, en tout cas, déployé une Mission électorale dans le pays.

« Elle a pu noter des faiblesses dans la période précédant le scrutin, faiblesses illustrées par l'absence de concertations entre gouvernement et partis de l'opposition, des accusations de partialité des institutions, ainsi que des restrictions des droits et libertés, en particulier la liberté d'expression et l'utilisation d'une force disproportionnée à l'encontre des manifestations de l'opposition et de la société civile », peut-on lire dans la missive avant de continuer que « l'OIF fait le constat d'une société malgache divisée, et exprime sa profonde préoccupation quant à la phase post-électorale avec des risques élevés de contestations et de tensions persistantes ».

L'organisation a affirmé avoir relevé que toutes les conditions d'inclusivité du processus électoral n'ont pas pu être réunies.

Boycotté

Quoi qu'il en soit, les Partenaires Techniques et Financiers de Madagascar ont brillé par leur absence lors de la cérémonie de proclamation des résultats provisoires du scrutin du 16 novembre, ce samedi à Alarobia.

Bien qu'ils aient participé activement au Basket Found, ils ont en quelque sorte boycotté l'événement.

Il s'agit d'un signal fort envoyé au régime compte tenu de l'environnement entourant ce scrutin.

Peu importe, l'OIF a tenu à signaler que durant la journée électorale, les opérations de vote, leur clôture, le dépouillement du vote ainsi que la compilation des résultats se sont déroulés dans le calme avec toutefois une participation relativement faible.