Cote d'Ivoire: 2e édition des Awards de l'économie - Le Grand Prix du meilleur acteur décerné au Chef de l'Etat

Le Grand Prix du Meilleur acteur de l'économie 2023 est attribué à Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. La plus grande distinction des Awards de l'économie créés par A2K Communication, lui a été décernée lors de la cérémonie de distinction le 23 novembre 2023, à Ivotel, à Abidjan-Plateau.

« Le Président de la République, Alassane Ouattara, par son leadership, fait bénéficier à la Côte d'Ivoire d'importants investissements et flux financiers qui aident au développement socio-économique du pays. Ce Grand Prix vise à le féliciter et à lui reconnaître ce mérite qui propulse la Côte d'Ivoire au sommet des pays en voie de développement », a déclaré Aimé Aka, directeur général de A2K Communication.

Cette 2e édition a distingué une trentaine de personnalités, d'entrepreneurs, de sociétés, d'opérateurs économiques, élus, hommes d'affaires, de structures publiques, privées et des start-ups, selon Rodrigue Cofye, directeur général adjoint de A2K Communication, par ailleurs président du Comité d'organisation.

Les Awards de l'économie visent à encourager, féliciter et distinguer les personnalités morales et physiques. Célébrer chaque année les bâtisseurs d'une économie prospère. « Les Awards de l'économie ont pour objectif majeur d'encourager ceux qui bâtissent l'économie ivoirienne. C'est une plateforme d'opportunités d'affaires et un renforcement de capacités pour optimiser l'opérationnalité de leurs activités », a-t-il indiqué.

Pour cette 2e édition, ce sont 32 prix dont cinq supers prix (Diamant, or, argent, bronze et coup de cœur du jury), deux prix récompensant les meilleurs stands et 25 prix standards qui seront attribués à des personnalités qui bâtissent également l'économie ivoirienne.

Des lauréats

Ainsi, entre autres, le super prix Diamant de l'économie est revenu à Gérard Bohui, Juriste-expert en fiscalité et fondateur de GB Initiatives.

Le super prix Or de l'économie a été remporté par Hussein Yasser, directeur général de Seifa-CI. Tahoué Nunkamun Félix, fondateur du Groupe Ecole Onyx-Excellence est reparti avec le super prix Bronze de l'économie.

Le super prix argent de l'économie a été octroyé à Guédou Elie Ousmane, directeur général de la Mutuelle d'assurances des taxis compteurs d'Abidjan (Matca).

Celui du Meilleur Manager pour le développement du secteur du foncier et de la construction a été attribué à Kadé Félix, directeur général de la Société Ivoire Développement.