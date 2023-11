Cote d'Ivoire: 6e édition du Yaye Festival - La jeunesse de Dabou invitée à la culture de la paix

La sixième édition du festival culturel dénommé Yaye a ouvert ses portes le 21 novembre 2023, à la place Henri Konan Bédié de Dabou. Venus nombreux assister à cette célébration de la culture Ôdjoukrou, la jeunesse de Dabou a été encouragée à la culture de paix.

À cette sixième édition, Méless Latt Sébastien, commissaire général dudit festival, a soutenu que la culture et ses émotions partagées riment parfaitement avec le vivre-ensemble prôné par le gouvernement de Côte d'Ivoire.

« La culture, c'est ce qui fait la société, ce qui rassemble, c'est le rapport à l'autre... Nos villages et villes doivent être le vecteur d'une convivialité, d'une solidarité accrue », a laissé entendre Méless Latt Sébastien, commissaire général du festival qui avait pour thème « Jeunesse et paix, pour un développement durable et harmonieux ».

Terminant, il a soutenu que ces genres d'événements contribuent à véhiculer des valeurs telles que la paix favorisant le développement durable et harmonieux de la société.

Allant dans le même sens, le ministre René Djedjmel Diby, président du collectif des chefs traditionnels du Leboutou, a également invité à la paix. « Si le peuple Adioukrou pouvait s'aimer encore plus et éviter de se haïr, il irait très loin », a-t-il conseillé. Aussi a-t-il rappelé que les Adioukrou ont une organisation spéciale qui repose sur trois piliers : l'organisation socio-politique et gérontocratique, ploutocratique et phallocratique.

Heureux d'être à cette activité culturelle qui se tient du 21 au 26 novembre 2023, le Consul honoraire du Luxembourg, Maximilien Lemaire, par ailleurs parrain de l'événement, a félicité les initiateurs et toutes les forces vives du pays adioukrou. A cette occasion, le parrain a été paré de vêtements traditionnels.

Indiquons par ailleurs que l'actrice Emma Lohouès, fille du Leboutou est l'ambassadrice de cette édition.