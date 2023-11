Sénégal: Paiement de l'électricité par Woyofal - Antoine Diome annonce la suppression de la troisième tranche

Le projet de budget 2024 du Ministère du Pétrole et des Energies est arrêté à 501 487 457 680 FCFA en autorisations d'engagement (Ae) et 316 258 610 318 F CFA en crédits de paiement (Cp) contre 236 835 992 068 FCFA en 2023, soit une augmentation d'un montant de 79 422 618 250 F CFA en valeur absolue et 25,11 % en valeur relative. Lors du vote du budget, Antoine Diome a annoncé la suppression de la troisième tranche du système de paiement Woyofal.

«J'ai le plaisir de vous annoncer, car le président de la République en a décidé ainsi, qu'on va retourner au système antérieur de Woyofal avec la suppression totale et complète de la troisième tranche. Donc à partir de maintenant, avec effet immédiat, il n'y a plus de troisième tranche de woyofal», a déclaré Antoine Félix Diome.

Lors du vote du budget, M. Diome a présenté l'état d'avancement des projets pétroliers et gaziers.

Relativement au projet « Grand Tortue Ahmeyim (GTA) », il affirmera que c'est un important gisement de gaz naturel avec des ressources estimées à 560 milliards de m3 , situé à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. L'état d'avancement des travaux en moyenne est évalué à la fin du mois d'août 2023 à 89,8% sur un planning initial de 97,1%.

Pour ce qui est du projet Sangomar, le Ministre dira qu'il concerne les ressources en hydrocarbures, estimées à environ 600 millions de barils de pétrole et environ 70 milliards de m3 de gaz naturel. Depuis la prise de la décision finale d'investissement (Dfi), les activités de développement ont considérablement progressé avec les opérations de forages de 24 puits dont une quinzaine finalisée, le reste étant en cours de complétion. En fin août 2023, le taux d'exécution de l'ensemble de ces activités se situe aux alentours de 90%.

S'agissant du projet « Yakaar-Téranga », il indiquera qu'il est relatif aux découvertes réalisées entre 2016 et 2017 englobant un volume total d'environ 560 milliards de m3 . A ce propos, il rappelle que la sortie de BP, par renégociation totale et sans contrepartie de tous ses droits et obligations sur le bloc de Cayar Offshore profond, entraîne la montée en puissance de Petrosen dans les parts de l'Association, au moment de l'entrée en phase d'exploitation, à hauteur de 35% avec Kosmos comme nouvel opérateur.

De même, le Ministre précisera que la Société africaine de raffinage a finalisé le programme d'amélioration des capacités de traitement du brut sénégalais (Acatbs) qui a permis d'augmenter la capacité de la Sar d'un million 200 tonnes à un million 500 tonnes par an. A ce sujet, il dira que grâce à sa mise à niveau, la Saar est désormais prête à traiter le pétrole brut pour ainsi capter davantage de valeur ajoutée.