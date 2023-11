Afrique de l'Est: Université d'Antananarivo - Vers l'achèvement effectif de l'année universitaire

Le bout du tunnel pour les étudiants après cinq mois d'arrêt des cours et le spectre d'une année blanche planant au-dessus de leur tête?

Les choses semblent aller dans ce sens, du moins si l'on se réfère aux derniers événements notamment la rencontre entre la ministre de l'Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique, et les membres du bureau du collectif des professeurs, le SECES section Antananarivo et le collège des enseignants, dernièrement.

Cette rencontre, présentée comme une étape de plus dans la recherche d'une issue bénéfique pour tous, face au mouvement de grève du SECES section Antananarivo et l'arrêt des activités pédagogiques et de recherche pendant plusieurs mois.

Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES), cette rencontre a permis de s'acheminer vers la reprise des cours pour les départements concernés, et l'achèvement de l'année universitaire en cours.

Ce, afin de préparer d'ores et déjà la prochaine rentrée universitaire.

Le MESUPRES de noter, par ailleurs, que la majorité des universités publiques des régions ainsi que les Instituts supérieurs de Technologie (IST) ont déjà pu achever l'année.

Pour certains autres départements de l'université d'Antananarivo telle la Faculté EGS, les examens sont en cours tandis qu'à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FSLH) et la Faculté des Sciences, la reprise des cours, déjà effective permettra de terminer enfin l'année universitaire.

Chose tant attendue par les étudiants depuis cinq mois.