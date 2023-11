Ile Maurice: Agression mortelle et troubles mentaux

Dans cette rubrique hebdomadaire, nous revenons sur des disparitions, des faits divers ou des crimes qui ont été perpétrés il y a plusieurs semaines, mois, années... Des drames qui ont marqué les esprits et qui ont bouleversé des vies à tout jamais...

Au cours de la matinée du 12 juin 2019, les habitants des appartements de la NHDC, à La Tour Koenig, Pointeaux-Sables, sont confrontés à un véritable choc. Une scène sanglante vient de se dérouler au bloc Bengali, laissant Clency Tanoo, 56 ans, retraité, marié et père de famille, entre la vie et la mort. On lui a asséné plusieurs coups de sabre alors qu'il était parti faire son jogging matinal. Son agresseur ? Steven Yacenthe Shun Shing, son voisin.

Transporté d'urgence à l'hôpital A.G. Jeetoo à Port Louis, Clency Tanoo est placé sous respiration artificielle à l'unité des soins intensifs, où il luttera pour sa survie pendant quelques jours. Mais hélas, le quinquagénaire décède le 15 juin, provoquant la fureur et la crainte de l'insécurité parmi les résidents de la NHDC de La Tour Koenig, et un traumatisme à vie pour l'épouse et le fils de la victime. L'autopsie pratiquée sur Clency Tanoo révèle que huit blessures lui ont été infligées, à différents points de son corps, y compris le cou, ce qui a entraîné une exsanguination fatale.

Troubles de santé mentale

Le jour des faits, Steven Yacenthe Shun Shing, skipper de profession, ne se serait pas senti bien et aurait été quelque peu perturbé par des pilules qu'il avait prises. Par la suite, ce dernier dit avoir ressenti une fureur soudaine en repensant à un incident antérieur impliquant son voisin Clency Tanoo. C'est à ce moment que l'idée de commettre un acte irréparable lui vient à l'esprit. Steven Yacenthe Shun Shing se met en route, armé d'un sabre, brisant plusieurs vitres sur son passage. Et lorsqu'il rencontre Clency Tanoo près de l'entrée de l'appartement de ce dernier, il se lance dans une brève dispute avant de lui asséner plusieurs coups de sabre...

Peu après, Steven Yacenthe Shun Shing se réfugie dans les toilettes de son appartement, avant d'être arrêté par la police et conduit au poste de police. Lors de son interrogatoire, il passera aux aveux et expliquera son état d'esprit au moment du crime. Le même jour, il est déféré devant le tribunal sous une accusation provisoire de tentative d'assassinat.

11 ans de prison

Aux Assises, Steven Yacenthe Shun Shing plaide coupable à une accusation réduite pour avoir volontairement et illégalement infligé des blessures et des coups à Clency Tanoo sans intention de tuer, même si ceux-là ont par la suite entraîné la mort de sa victime. Au cours du procès, la défense a établi que Steven Yacenthe Shun Shing suivait un traitement ayant trait à sa santé mentale et qu'il prenait des antidépresseurs. En fait, il était en traitement à l'hôpital depuis 2018, mais aucun suivi n'avait été effectué par les autorités de l'établissement en question.

La veille des faits, Steven Yacenthe Shun Shing était en proie à des troubles mentaux après avoir avalé certaines pilules. La défense a précisé que l'état de santé mentale de Steven Yacenthe Shun Shing n'était pas présenté à la cour comme un argument de défense possible, mais plutôt comme des circonstances atténuantes supplémentaires. Le médecin de la police a également indiqué dans son rapport que Steven Yacenthe Shun Shing était très agité. Il présentait également des signes d'hallucination et se plaignait d'insomnie, ce qui l'a conduit à consulter un psychiatre. A partir de 2019, Steven Yacenthe Shun Shing a suivi un traitement médical sous la responsabilité du psychologue et du psychiatre de la prison. Il a également exprimé des regrets après ses actes et a pleinement collaboré avec les autorités au cours de l'enquête.

Dans son verdict rendu le mercredi 22 novembre 2023, le juge Luchmyparsad Aujayeb a pris en compte tous les éléments, notant aussi qu'il est pertinent d'observer que la question de l'intoxication et l'état mental de l'accusé n'a pas été soulevée comme des moyens de défense possibles, mais plutôt comme des circonstances atténuantes. Le juge a également souligné cependant que «...at the outset that the attack perpetrated upon the victim was of a totally unprovoked nature...» La Cour a aussi pris en considération le plaidoyer de culpabilité à la charge réduite et a accordé une réduction d'un tiers de la peine appropriée à purger. Steven Yacenthe Shun Shing a ainsi été condamné à 11 ans de prison.