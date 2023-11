Sénégal: Suppression de la 3ème tranche de facturation de l'électricité prépayée - Les consommateurs, pas encore au bout des peines

La suppression de la 3ème tranche de facturation de l'électricité prépayée n'engage que les 70% des clients de Senelec considérés comme «tranche sociale». Pire, la baisse drastique des crédits alloués aux montants d'achats en crédits d'électricité et la consommation rapide desdits crédits pour le même matériel reste encore préoccupante.

Le ministre en charge du Pétrole et des Energies, Antoine Felix Abdoulaye Diome, a annoncé samedi dernier, lors de l'examen du budget 2024 de son département la suppression de la troisième tranche de facturation de l'électricité prépayée.

S'il s'avère que les deux premières tranches (de 0 à 150 Kwh pour la 1ère tranche, de 151 à 250 Kwh pour la 2ème tranche) sont considérées comme sociale et représentent 70% de la clientèle de Senelec, force est d'admettre que ce sont les clients de ces deux tranches du prépayé qui sont les plus éprouvés par les achats du Woyofal.

En réalité, pour des achats de recharge de 5000 ou 10 000 FCFA, on perd systématiquement le nombre de Kwh comparativement au tout début de la mise en place du prépayé Woyofal. Pire, il est constatable que ces recharges ne durent même plus longtemps. En quelques jours seulement de consommation avec les mêmes appareils, les crédits Woyofal s'épuisent. Du coup, il est facile de basculer à la tranche 2 qui ne devrait pas dépasser les 28.000 FCFA mensuellement. Et c'est là, tout le nœud du problème soutient Souleymane Ndiaye, président de Eco citoyen, une association pour la défense de l'environnement, la consommation et la citoyenneté.

%

«L'on nous annonce la suppression de la 3ème tranche avec effet immédiat, mais la deuxième tranche pose énormément problème d'abord parce que lorsque vous achetez 15.000 FCFA dans la première tranche vous avez en moyenne 150 Kwh, alors que pour le même montant dans la deuxième tranche vous avez au maximum 85 Kwh». Donc, une perte de près de «30% pour la deuxième tranche pour les mêmes montants comparativement à la première tranche», s'interroge Souleymane Ndiaye de Eco-citoyen. Concrètement à combien va «coûter le Kwh pour la deuxième tranche» qui ne contient que la Taxe communale ? Certes, Senelec réalise des bénéfices de plus de 40 milliards annuellement, mais tangiblement comment va-t-elle compenser cette perte de la Tva sur la troisième tranche supprimée ? A ce propos, Momar Ndao, président de l'Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen) saluant la mesure dira que Senelec pourrait compenser cette Tva de 18% puisqu'elle fait des chiffres d'affaires à hauteur de 49 milliards de fcfa.

Tout compte fait, «nous attendons d'avoir le détail de cette mesure salutaire puisqu'elle donne suite à notre requête». Parce que la troisième tranche était deux fois plus chère que la première tranche. La première tranche était à 91,17 FCFA et si on y ajoute la taxe communale, elle passe à 93 FCFA. Concernant, la troisième tranche, en plus de la taxe communale, il y a la Tva de 18%. Au finish, « toutes taxes comprises pour la troisième tranche revenaient à 180 fcfa. Ce qui était excessif ».

A la question de savoir si cette suppression ne serait pas liée à la présidentielle de février prochain, il ajoute ceci : «Nous ne serons le confirmer ou le confirmer». Mais, ce qui compte, «c'est le soulagement des populations par rapport à leurs complaintes».