Afrique du Nord: Les joggings et «sweat wear»

Avec ou sans capuche, top en demi-ventre et pantalon taille haute, ou bien en tunique longue et pantalon large... le jogging reste un must have de la saison hivernale, qu'on le porte avec des baskets pour un total look sporty-chic...

On le porte uni pour plus de sobriété et d'élégance, ou avec des designs et des motifs qui apportent une touche d'originalité à notre look, il est adapté pour toutes les occasions et surtout facile à enfiler et l'accessoiriser...

Dans ce numéro, on zoome sur les meilleurs articles et créations repérés dans les boutiques de prêt-à-porter de marque cent pour cent tunisienne proposant des modèles revisités et inspirés de cette tenue sportive, très vite popularisée pour devenir basique et essentielle dans nos placards d'hiver.

Devenu indispensable dans nos garde-robes et dressings, le jogging a fait son grand retour depuis quelques saisons déjà sur la scène de la mode vestimentaire et se décline de la sorte sous plusieurs modèles et coloris.

Vêtement destiné à la base pour rester chez soi confortablement, il est devenu officiellement une tenue de ville comme toute autre tenue que l'on porte pour aller travailler, étudier, se balader, faire les courses et même pour aller à des rendez-vous officiels, d'embauche et autres...

Son atout principal, c'est qu'il va à toutes les morphologies et aussi à tous les âges, puisque les créateurs, dont notamment les Tunisiens, ne manquent pas d'inspiration pour créer des modèles adaptés à une certaine catégorie d'âge et aussi toutes celles qui ont des formes un peu prononcées.

Le jogging est fabriqué à la base en coton, ce qui lui donne ce toucher doux et confortable pour se sentir décontracté chez soi ou en faisant du sport, se décline sous plusieurs modèles et couleurs... chacune trouvera son style préféré selon ses goûts et ses préférences.

Zen, par exemple, boutique de prêt-à-porter pour femmes et enfants, réserve tout un rayon pour exposer des capuches et pantalons assortis en jogging à prix relativement cher, mais qui valent le coup, vu la qualité et le design de ses articles.

On y trouve une large palette de choix, pour celles qui cherchent la simplicité, l'élégance et le snobisme, elles peuvent miser sur les joggings unis qu'elles portent avec des espadrilles en noir ou en blanc.

Quant aux couleurs, on opte pour l'indémodable noir, qui affine la taille et la silhouette, sinon le kaki, le beige foncé, le blanc sale et même le blanc (couleur ultra tendance même pendant la saison hivernale).

Pour celles qui veulent gagner encore quelques centimètres de plus, elles peuvent miser sur les baskets en plateforme de la même couleur que la tenue pour un style en monochrome, ou bien des shoes assorties avec le manteau ou la veste que l'on porte en dessous.

Les modèles de ces joggings varient d'une boutique à une autre ainsi que les prix, on trouve des pulls col rond, en demi-ventre ou juste à la taille avec une élastique pour dessiner la taille, et un pantalon en taille haute, ajusté, sinon il y a aussi des ensembles style loose, du genre, un sweat large et long, avec un pantalon ultra large au niveau des cuisses et jambes, très bien adaptés pour celles qui veulent camoufler leurs défauts et dissimuler quelques imperfections.

Le prix de tout l'ensemble ne dépasse pas les 40 dinars et certains sont ornés de petits motifs sur le pull dont l'ourlet du pantalon est fait de la même couleur et design du motif du pull pour un harmonieux rappel fin et élégant.

Le jogging est désormais devenu un habit must have autant pour son côté pratique que son confort, il nous permet également de rester au chaud...

On le porte avec un blazer pour officialiser la tenue et la rendre plus chic, avec une doudoune sans manche pour un look très fashion, et aussi un manteau long et en over size...

A porter sans modération durant toute la saison !