Algérie: Faire des agriculteurs un rempart contre les défis de la sécurité alimentaire

AIN TEMOUCHENT — Le Secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA) Abdellatif Dilmi a appelé, dimanche à Aïn Temouchent, les agriculteurs à être un rempart face aux fluctuations économiques, notamment dans le secteur agricole, au regard de leurs liens avec la sécurité alimentaire.

Lors de la cérémonie commémorative du 49e anniversaire de la fondation de l'UNPA, organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Dilmi a souligné "la nécessité de relever le défi et gagner le pari de la sécurité alimentaire, car la terre est la ressource éternelle et inépuisable et représente l'avenir des générations".

Le même responsable a indiqué que la célébration de cet anniversaire sous le slogan "Le développement agricole durable est la base de l'économie nationale" constitue l'une des étapes d'évaluation du parcours de l'UNPA, "car elle nous oblige à nous associer et à communiquer, avec les efforts concertés de tous les acteurs du secteur agricole dans notre pays pour être au niveau de la réalisation des objectifs, en soulevant diverses préoccupations et difficultés et en prenant soin de répondre à ces préoccupations".

M.Dilmi a souligné la contribution de l'UNPA aux diverses aspirations visant à réaliser une agriculture pionnière et à relever le défi auquel le pays est confronté pour plusieurs raisons objectives, notamment la sécheresse.

Il a souligné que parler d'agriculture ne se limite pas à la production et aux diverses cultures, "mais plutôt à la sécurité alimentaire, à la souveraineté nationale, à un espace social sain pour un environnement propice au travail de la terre et aux investissements, ainsi que l'irrigation, la fourniture de l'eau, la couverture sociale complète pour l'agriculteur et un accompagnement de terrain, car ce secteur doit être traité avec sérieux et rigueur comme secteur stratégique".

Concernant les prochaines assises nationales de l'agriculture, Dilmi les a considérées comme "étape d'évaluation pour la relance de l'agriculture selon des bases strictes, des statistiques documentées et réalistes, avec comme base une planification précise pour arriver à un secteur agricole pionnier dans toutes ses dimensions ".

La cérémonie de célébration du 49e anniversaire de l'Unpa s'est déroulé en présence de représentants des ministères de l'agriculture et du développement rural, la pêche et les productions halieutiques, l'hydraulique, outre des représentants de différentes fédérations professionnelles affiliées sous l'égide de l'UNPA et ses représentants au niveau des wilayas du pays.