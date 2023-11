Cote d'Ivoire: Deuxième congrès ordinaire du Cojep-Charles Blé Goudé - «Gbagbo est mon père et je l'ai suivi jusque dans la gueule du loup»

Le deuxième Congrès Ordinaire du Congrès Panafricain pour la Justice et l'Égalité des Peuples (Cojep) se tient en présence de son président Charles Blé Goudé sous le thème : «Quel Cojep face aux mutations sociales, économiques et politiques nationales et sous régionales ?».

À cette occasion, Charles Blé Goudé a répondu à ceux qui l'ont qualifié de " traitre" d'avoir quitté son mentor Laurent Gbagbo pour se rattacher au président Alassane Ouattara. « C'est moi qui ai dit que Gbagbo est mon père et je l'ai suivi jusque dans la gueule du loup. Et je n'ai pas servi de couteau de sacrifice à la CPI, mais je n'accepterais pas de servir de mouton de sacrifice. Gbagbo Laurent est mon père, je l'aime. Ne me faites pas dire autre chose. Je l'aime et il est dans mon coeur », a-t-il lancé.

Intervenant sur ses rapports avec Pascal Affi N'Guessan, président du Fpi, Charles Blé Goudé a reconnu que Affi est un homme bien qui a été diabolisé. C'est pourquoi, il a réaffirmé son engagement à laver cet affront. «Je n'accepte pas qu'on diabolise les gens; parce que moi aussi j'ai été diabolisé », a-t-il mis en garde. Puis, il a appelé la gauche ivoirienne à marcher ensemble en se donnant la main pour lutter pour une cause noble « sinon l'opposition dans son ensemble n'aura rien à gagner».

Simone Gbagbo déclare que la souveraineté doit être économique, politique et juridique.

La présidente du Mouvement des Générations Capables (Mgc), Simone Gbagbo a réagi sur la thématique centrale relative au panafricanisme. Pour elle, cela implique aussi la souveraineté qui doit être économique, politique et juridique. « Nos prédécesseurs ont eu à se battre pour récupérer notre dignité, notre indépendance, sortir l'Afrique de la colonisation. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce problème de la volonté de colonisation de ceux qui nous ont colonisé et qui veulent continuer de nous coloniser et de profiter de nous-mêmes, de nos ressources, de nos terres et de notre richesse », a ajouté Simone Ehivet.