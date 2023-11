Maroc: Willem Dafoe envoûte le public du Festival International du Film de Marrakech avec sa rétrospective cinématographique

Marrakech — L'acteur américain Willem Dafoe a été dimanche, l'invité de la section "In Conversation With", dans le cadre de la 20è édition du Festival International du Film de Marrakech.

Cet événement a attiré un public nombreux et diversifié composé d'amateurs de cinéma, d'étudiants et d'experts de l'industrie cinématographique désireux de découvrir les perspectives de la carrière illustre de cet acteur de renommée mondiale.

Lors de cette rencontre, Willem Dafoe, connu pour ses rôles polyvalents et sa présence magnétique à l'écran, a emmené le public dans un voyage à travers sa filmographie étendue. Des extraits de divers moments marquants de sa carrière ont complété ses réflexions, fournissant une narration visuelle.

Avec une carrière s'étendant sur des décennies et couvrant une large gamme de genres cinématographiques, William James Dafoe, connu sous le nom artistique de Willem Dafoe, a partagé des anecdotes et des expériences, offrant un aperçu de son évolution artistique. Il a aussi discuté des subtilités de son métier, mettant en avant les défis et les joies de donner vie à des personnages sur le grand écran.

La section a présenté des extraits qui ont incité cet acteur à développer des moments spécifiques de ses films. Le public a apprécié une exploration en coulisses des collaborations de Willem Dafoe avec des réalisateurs renommés et d'autres acteurs, ajoutant de l'intimité à l'événement.

Willem Dafoe, un acteur chevronné, a offert des performances mémorables dans divers genres. De ses rôles acclamés dans "Platoon" et "L'Ombre du vampire" (Shadow of the Vampire) à des succès grand public comme "Spider-Man" et des portraits nuancés comme Vincent van Gogh dans "At Eternity's Gate", la polyvalence de Dafoe est évidente tout au long de sa carrière étendue.

La section "In Conversation With..." de cette année propose des entretiens tout aussi captivants avec d'autres acteurs notables du monde entier. Parmi eux, Faouzi Bensaïdi du Maroc, qui a reçu l'Étoile d'Or de cette édition, ainsi que Simon Baker et Matt Dillon d'Hollywood, Anurag Kashyap de Bollywood, en plus d'autres artistes célèbres.

L'événement fournit un cadre idéal pour une discussion instructive avec des acteurs largement reconnus et acclamés du monde entier.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le Festival International du Film de Marrakech se veut un lieu d'expression et de découverte pour des cinéastes de renom venant de plusieurs pays, afin de présenter et de faire découvrir leurs oeuvres cinématographiques, dans un environnement d'échange, de partage et d'enrichissement culturel et artistique.

Organisée du 24 novembre courant au 02 décembre prochain, la 20ème édition du FIFM fait la part belle au cinéma national avec la présentation cette année d'une sélection de cinq films marocains dans le cadre de la catégorie "Panorama".