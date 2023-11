Ghana: Athletic Bilbao - Les impressionnantes statistiques d'Inaki Williams cette saison !

L'international ghanéen Inaki Williams de l'Athletic Bilbao réalise une nouvelle saison impressionnante en Liga, démontrant son talent exceptionnel et contribuant de manière significative au succès de son équipe.

Actuellement 5ème du classement avec 24 points, l'Athletic Bilbao a grandement bénéficié des performances exceptionnelles de l'attaquant.

Parmi les meilleurs joueurs avec le plus de tirs cadrés dans la Liga 2023/24, Williams est en tête du peloton avec 20 tirs cadrés, suivi de près par Jude Bellingham avec 17, Artem Dovbyk avec 16, Robert Lewandowski avec 15 et Joselu avec 15.

Cette statistique met en évidence l'incroyable précision de Williams et sa capacité à créer des opportunités de but pour lui-même et ses coéquipiers.

De plus, Williams possède la contribution de buts la plus élevée de l'Athletic Bilbao, avec 5 buts et 3 passes décisives en seulement 13 matchs.

Sa créativité et sa vision remarquable sur le terrain lui ont permis de créer le plus grand nombre d'occasions dans l'équipe, renforçant ainsi son statut d'atout essentiel pour l'équipe.

Les statistiques impressionnantes de Williams cette saison, notamment un taux d'implication dans les buts de 143 minutes par but en Liga, suggèrent qu'il est en bonne voie pour surpasser sa meilleure saison en 2018/19 lorsqu'il a marqué 13 buts.

Avec 5 buts déjà à son actif cette saison, Williams semble prêt à battre ce record et à poursuivre sa trajectoire ascendante.