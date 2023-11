Tunisie: Golf | Championnat arabe dames et jeunes à Riyadh - Quatorze joueurs en quête de consécration

Les représentants tunisiens ont de fortes chances de gagner.

La capitale saoudienne Riyadh abrite le championnat arabe de golf seniors et juniors dames et cadets juniors et minimes garçons à partir d'aujourd'hui et jusqu' à ce jeudi. Le programme de cette édition comprend pour la seconde fois cinq épreuves suite à l'introduction de la catégorie des jeunes filles depuis la dernière édition organisée à Hammamet et remportée par la Tunisie, doublement consacrée et remportant les 2 titres en individuel et par équipe.

Le golf tunisien sera représenté à Riyadh par 14 joueurs et joueuses qui devront prendre part aux cinq épreuves épinglées au programme. Ce sera une équipe rajeunie avec cinq golfeurs qui participent pour la première fois à cette joute arabe .Il s'agit de Mehdi Khalledi et Hedi Ben Osmane dans la catégorie U13, Lina Barhoumi, Yasmine Driss et Lamis Khbour dans la catégorie U 15 filles, Wissem Zitouni, Hamed Abdallah et Sami Ben Youssef en juniors, consacrés l'année dernière à Hammamet avec l'équipe U15.

En somme, ce sont des jeunes pétris de qualités, appelés à faire valoir leurs talents, mais aussi à s'aguerrir en vue de la prochaine édition. Les choses semblent être différentes pour la sélection Dames composée du trio Kenza et Eya Ladhari et Isra Bouamor qui sera appelée à tout faire en vue de conserver son titre.

Composition des équipes tunisiennes :

Dames :

Kenza Ladhari, Eya Ladhari, Isra Bouamour

Jeunes filles U15 :

Yasmine Driss, Lamis Khbour, Lina Barhoumi

Juniors garçons U18 :

Hamed Abdallah, Sami Ben Youssef, Wissem Zitouni

Cadets garçons U15 :

Ghaith Rhimi, Mehdi Ben Youssef, Salim Bouhaouala

Minimes garçons U13 :