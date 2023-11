Madagascar: Renforcement des réseaux électriques - Une démarche indispensable pour la Jirama

La Jirama a franchi des étapes considérables dans l'augmentation de sa capacité de production énergétique.



Cependant, malgré ces avancées, des interruptions d'électricité persistent, à cause de la saturation des réseaux de distribution.

Des défis à relever, les uns après les autres. Malgré les réalisations et les nombreux projets initiés pour résoudre le problème énergétique à Madagascar, le chantier est encore vaste.

Pour remédier à la problématique des coupures causées par des incidents techniques, la Jirama et le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) s'engagent dans des initiatives pour étendre et renforcer les réseaux de moyenne et basse tension (MT et BT).

Ces démarches s'inscrivent dans une vision axée sur les énergies renouvelables, privilégiées pour leurs coûts avantageux.

Cette stratégie est en phase avec le projet LEAD (Least Cost Electricity Access Development), un programme soutenu par la Banque mondiale visant à améliorer l'accès à l'électricité de manière efficiente et économique.

Lors du dernier conseil des ministres du mercredi 22 novembre, une directive claire a été énoncée : le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures ainsi que le ministère de l'Économie et des Finances doivent unir leurs efforts pour la mise en oeuvre de ce projet d'extension et de renforcement des réseaux électriques.

Échelle nationale

Ces projets ne se limitent pas à l'environnement urbain mais s'étendent également aux régions rurales, cherchant à apporter une amélioration significative de l'accès à l'électricité dans l'ensemble du pays.

Des responsables ont souligné l'importance cruciale de ces actions pour répondre aux besoins croissants en énergie et pour soutenir le développement socio-économique du pays.

Le déploiement de ces travaux de renforcement et d'extension des réseaux MT et BT constitue une étape stratégique pour pallier les coupures d'électricité récurrentes.

Cela permettra à la Jirama de consolider son réseau et de répondre de manière plus efficiente aux demandes croissantes en énergie, offrant ainsi une stabilité accrue dans la fourniture d'électricité à l'échelle nationale.

La concrétisation de ces initiatives représente un enjeu majeur pour l'amélioration de la qualité de vie des Malgaches, l'essor des activités économiques et le progrès global du pays en matière d'électrification et de développement durable.