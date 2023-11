Madagascar: 15e édition de CONNECT - 40 opérateurs français, ambassadeurs de la destination Madagascar

La 15e édition de CONNECT, un rendez-vous incontournable des agents de voyage français à l'étranger, s'est tenue pendant cinq jours à Madagascar.

Sur les 400 opérateurs français intéressés à y participer, 40 experts de voyage et 20 partenaires ont été sélectionnés pour former la délégation.

Ils sont notamment composés de directeurs d'agences de voyage, de chefs d'entreprise et de professionnels du tourisme représentant de grandes enseignes du secteur du tourisme dans toute l'Hexagone.

« CONNECT propose à ses participants des ateliers thématiques, des formations, des rencontres B2B, des excursions et des expériences visant à enrichir leurs connaissances sur Madagascar en vue d'améliorer la programmation et la vente de la destination. Cet événement en est à sa 15e édition mais il s'agit d'une grande première à Madagascar. L'Etat a apporté son appui avec le soutien financier du projet Pôle Intégré de Croissance et le soutien technique de l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) pour la réalisation de ce projet. L'objectif vise à atteindre un million de touristes d'ici à 2028 », a expliqué Tsitohaina Andriamanohera, le directeur général du ministère du Tourisme, lors de la clôture de cet événement samedi dernier à l'hôtel Radisson Blu à Tana Water Front.

Suivi des partenariats

Pour cette édition, « nous avons mis à l'honneur les Hautes Terres centrales, soit les régions Analamanga et Itasy, étant donné que le séjour de cette délégation d'opérateurs français est limité à cinq jours. Ils ont eu l'occasion de visiter le Rova de Manjakamiadana, l'atelier des artisans d'Imerintsiatosika, les Geysers et la Chute de la Lily à Ampefy ainsi que le Lemurs' Park, sans oublier les rencontres avec les villageois communautaires. Ces experts du voyage ont également pu découvrir les infrastructures nécessaires pour développer le tourisme d'affaires. Ensuite, ils ont rencontré 18 Tours Opérateurs réceptifs locaux afin de partager leurs expertises respectives et d'établir des partenariats. Nous nous engageons à faire le suivi de ces partenariats pour que Madagascar soit intégré dans leurs brochures commerciales », a fait savoir Jimmy Joharison, le directeur exécutif de l'ONTM.

Voyage humanitaire

Une chose dont on est sûr, « ces participants à la 15e édition de CONNECT ont vécu un moment inoubliable. Près de 90% d'entre eux ne connaissent pas encore la destination Madagascar. On vient de découvrir quelque chose de fabuleux. Les infrastructures sont également intéressantes. En outre, l'équipe de l'ONTM est super-organisée tandis que les prestataires de voyage sont extrêmement fiables. L'accueil chaleureux de la population et le professionnalisme des acteurs du tourisme ainsi que la richesse dont dispose le pays, constituent des atouts qui permettent à un voyageur de décider d'aller à Madagascar. Ces professionnels du voyage français sont ainsi capables de dire et de convaincre leurs clients de rester pour quelques jours à Antananarivo », a exprimé Jean Michel Roger, le fondateur de CONNECT, tout en confiant que c'est également la première fois qu'il est en terre malgache.

Il a également remercié l'ensemble de ses partenaires dont la compagnie Corsair pour la réussite de ce projet.

Ces opérateurs français seront ainsi les ambassadeurs de la destination Madagascar, en particulier Antananarivo qui n'est plus une destination de transit.

Par ailleurs, leur voyage dans la Grande île a été qualifié d'humanitaire.

En effet, des kits solaires ont été distribués aux 61 ménages dans le village d'Ambatondramijay, dans la commune d'Analavory et des boîtes de lait et des kits scolaires ont été remis à l'association « Soa Kilonga » qui s'occupe de 850 enfants malnutris dans trois régions dont à Analamanga, durant leur séjour.