Congo-Kinshasa: Tanganyika - Deux cas de polio recensés dans la zone de santé de Kalemie en 10 mois

Deux cas de polio confirmés et 47 autres de paralysie flasque aigue ont été enregistrés, depuis janvier dernier, dans la zone de santé de Kalemie (Tanganyika).

Le médecin chef ai de cette zone de santé, Dr Yvan Mwamba a rapporté ces chiffres dans un entretien accordé aux médias.

"Ainsi, cette année 2023, la zone de santé de Kalemie n'a enregistré que deux cas de polio confirmés alors que 47 cas de paralysie flasque aigue dont les échantillons ont été envoyées à l'INRB à Kinshasa pour analyse"a-t-il déclaré.

Ce médecin directeur de l'Hôpital général de référence de Kalemie (Tanganyika) a attribué cette embellie à la mise en place de la stratégie dénommée « hibou ».

Celle-ci consiste à la descente des vaccinateurs dans les ménages et à la vaccination des enfants la nuit sous surveillance soit de leurs mamans ou leurs papas.

Selon ce médecin directeur de l'Hôpital général de référence de Kalemie (Tanganyika), cette stratégie « hibou » vient en appui aux autres utilisées dans la lutte contre la poliomyélite et d'autres maladies.

« Par rapport à la vaccination contre la poliomyélite, nous utilisons la stratégie porte à porte, et la deuxième stratégie que nous utilisons c'est la stratégie hibou, là où les infirmiers titulaires (IT) et coordonnateurs des aires de santé descendent dans les ménages et vaccinent les enfants la nuit sous surveillance soit de la maman soit du papa. Sous prétexte qu'on ne peut pas marquer, parce que le papa n'est pas d'accord avec la vaccination et la maman est d'accord, ça se fait donc la nuit à l'absence du papa », a souligné Dr Yvan Mwamba.

Une autre stratégie de vaccination « consiste à l'implication des peuples autochtones (les pygmées) dans les activités de vaccinations comme relais communautaires afin de rapprocher la population.

« Ces groupes réfractaires acceptent facilement de se faire vacciner s'ils trouvent qu'un relais communautaire est de leur communauté », a ajouté ce médecin

Une troisième stratégie, c'est la récupération par la vaccination de routine :

« Il y a des fiches de renseignements que les relais communautaires utilisent et à chaque fois qu'on identifie un enfant sous vaccine, les relais communautaires orientent l'enfant avec un jeton dans l'aire de santé respective pour aller prendre le vaccin. Il y a des activités de vaccination que les IT organisent en fixe, dans les aires de sante et des activités en avancée, les IT se déplacent d'un village a un autre pour aller vacciner ».

Ces stratégies de vaccination et notamment la stratégie hibou ont payé.

Il a par ailleurs recommandé à l'Etat congolais d'aider les zones de santé dans « la planification des activités de vaccination.

« Cette bonne planification nous aide nous au niveau provincial à bien coordonner nos activités et à réaliser l'objectif et à bien couvrir la cible de la population que nous sommes en train d'encadrer », a poursuivi Dr Yvan Mwamba.

Enfin, le médecin chef de zone de santé de Kalemie a fait mention de cas de résistance contre la vaccination. Ces cas sont dus souvent aux croyances religieuses de certaines sectes telles que le Watch Taywer, le kimbanguisme rouge, etc.

La ville de Kalemie compte deux zones de santé : celle de Nyemba et de Kalemie. La zone de sante de Kalemie comprend 27 aires de santé dont 8 dans la ville de Kalemie et 19 dans la périphérie de la ville.