Ile Maurice: Luna Transport Co. Ltd - «Il est faux de dire que les habitants attendent plus d'une heure pour avoir un autobus»

L'article paru le mercredi 15 novembre dans nos colonnes fait réagir. Les habitants de Congomah, à travers le conseiller du village, Prakash Prataub, avaient décrit leur calvaire, affirmant qu'ils rencontraient de gros problèmes pour avoir un autobus sur la route Congomah-Port Louis. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'ils doivent attendre plus d'une heure avant d'en voir un... Chose que les responsables de Luna Transport Co. Ltd réfutent catégoriquement. Pour Ram Ramputty, responsable des opérations au sein de la compagnie, «c'est de l'exagération».

«On ne dit pas qu'il n'y a pas de problème. Mais venir dire que les habitants attendent plus d'une heure à l'arrêt, je trouve que c'est de la mauvaise foi. Nous faisons notre maximum, car cette route est uniquement desservie par Luna Transport Co. Ltd et ce sont les habitants euxmêmes qui en avaient fait la demande. Nous faisons face à une pénurie de main-d'oeuvre malheureusement», confie-t-il. «Résaman lapolis finn aret trwa nou bann sofer. Letan zot finn al lopital, finn trouvé zot ti pran ladrog. Pena travayer. Nou fini fer tou aplikasyon pou kapav fer travayer etranzé vini mé nou pé atann répons. Nounn avoy enn let minis Travay ek mo finn personelman depoz enn let avek Premye minis», confie Ram Ramputty, soutenu par le directeur de la compagnie, Akash Autard, qui, lui, déplore la lenteur au niveau du système administratif.

Jour de marché

Autre problème majeur qui engendre des problèmes de transport dans la région de Congomah : les travaux en cours sur le pont Stevenson près du Jardin de Pamplemousses, soit à l'intersection menant vers Camp-des-Embrevades. Depuis que cette route est fermée, les autobus de Luna Transport Co. Ltd ont dû revoir leur mode d'opération. Le bus en provenance de Congomah doit passer par Camp-des-Embrevades pour récupérer les passagers et remonter vers Îlot pour regagner Old Flacq Road en allant vers Terre-Rouge. «Le problème se pose surtout le dimanche. C'est le jour où tout le monde se rend au marché de Pamplemousses. Des véhicules sont stationnés le long de la route et nos bus ne peuvent sortir aisément de Camp-des-Embrevades, et cela provoque des retards. Comment allons-nous faire ? De plus, nos chauffeurs doivent faire face à la concurrence des taxis marrons et certains se permettent même de les menacer», déplore Ramputty. Quotidiennement, de 10 à 12 bus opèrent sur cette route sur une fréquence de 15 à 20 minutes. Néanmoins, la direction de Luna Transport Co. Ltd précise qu'elle est ouverte à toute proposition et rencontre avec les habitants de Congomah pour prendre note des doléances et trouver des solutions ensemble.

«Je salue mes employés car ils sont exemplaires dans leur comportement. Bien sûr, nous sanctionnons ceux qui ne prennent pas les personnes âgées dans le bus, mais je dois dire que je suis fier quand je vois nos receveurs qui aident les passagers à monter et descendre. Nous sommes pour la proximité. Je suis fier d'eux et j'espère qu'on pourra trouver des solutions pour les voyageurs car sans eux, on n'existe pas», ajoute Ram Ramputty.*

Un avis partagé par Akash Autard qui rappelle que la direction de Luna Transport Co. Ltd est ouverte à toute rencontre avec les passagers pour «résoudre les problèmes s'il y en a».