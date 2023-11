Ile Maurice: Rachel et ses gâteaux plus vrais que nature

Elle maîtrise le trompe-l'oeil comme peu savent le faire. Rachel donne vie à des gâteaux, à tel point que les clients éprouveraient presque de la tristesse en découpant ces chefs-d'oeuvre sucrés.

L'habitante de Dagotière personnifie la fusion parfaite entre la créativité et le dur labeur. À 37 ans, elle a fait de sa passion pour la pâtisserie un véritable art, offrant des créations uniques et personnalisées qui enchantent les papilles et les yeux.

Depuis son enfance, soutient Rachel, elle a été captivée par la transformation d'ingrédients simples en des créations aussi belles que délicieuses. Son parcours dans le monde de la pâtisserie n'a cessé de la conduire hors des sentiers battus, mêlant l'apprentissage, les formations diverses et les ateliers spécialisés. «Chaque gâteau devient ainsi une opportunité de perfectionnement pour moi», souligne-t-elle.

Ce qui distingue ses créations des autres, c'est le fait qu'elle allie créativité et gourmandise de manière visuelle et détaillée. Inspirée par divers chefs, elle s'efforce toutefois de créer un style qui lui est propre, mêlant habilement tradition et innovation. Son amour réside dans la création de gâteaux personnalisés, où chaque confection raconte une histoire ou reflète la personnalité de ses clients. Pour elle, la présentation est cruciale. «Un gâteau magnifiquement conçu laisse une première impression inoubliable.»

Qui plus est, la pâtissière demeure à l'affût des tendances actuelles, suivant des pâtissiers étrangers et influents sur les réseaux sociaux et participant à des salons professionnels pour rester informée des nouvelles techniques et des designs innovants. Pour elle, l'équilibre entre l'art et la technique est essentiel, assurant ainsi que ses créations soient aussi belles que savoureuses.

Sa motivation principale réside dans la satisfaction de ses clients.«Voir l'émerveillement sur leur visage à la découverte de leurs gâteaux personnalisés est la plus grande des récompenses.» Rachel offre également des cours de décoration de gâteaux sur mokour.mu, partageant ainsi son savoir et sa passion avec ceux qui aspirent à embrasser ce métier artistique. Ses conseils pour ceux qui souhaitent entreprendre une carrière en pâtisserie ? «L'ingrédient principal c'est la passion. Il y a aussi la patience et la volonté d'apprendre continuellement. C'est un métier qui consomme aussi beaucoup de temps.»