Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi en tête de liste

Une semaine après le lancement de la campagne électorale, cinq catégories de candidats se dessinent au regard de la manière dont leur campagne évolue. Les deux premiers, Félix Tshisekedi et Moise Katumbi, sortent du lot, ayant déployé des moyens importants pour battre campagne et ont déjà parcouru plus de cinq provinces.

Lancée officiellement le dimanche 19 novembre, la campagne pour les élections générales de décembre prochain s'est bien déroulée cette semaine. Aucun incident majeur n'a été signalé.

Cependant, six candidats ont annoncé leur volonté de traduire en justice le président de la Commission électorale nationale indépendante, pour faux et usage le faux, et le ministre de l'Intérieur, pour n'avoir pas mis a leur disposition vingt-cinq :

Les premiers

Alors que Félix-Antoine Tshisekedi a lancé sa campagne dimanche au stade des Martyrs à Kinshasa, Moïse Katumbi lui, a plutôt choisi la ville de Kisangani (Tshopo). Une semaine après, Katumbi a déjà parcouru six provinces de l'Est, de la Tshopo au Sud-Kivu en passant par le Haut et Bas-Uele, l'Ituri et le Nord-Kivu.

Félix Tshisekedi lui est aussi passé par cinq provinces : Kinshasa, Kongo-Central, Maniema, Équateur et Nord-Ubangi.

Moïse Katumbi centre son message sur la restauration de la paix, l'amélioration du social et la reconstruction nationale. Félix Tshisekedi lui promet de consolider les efforts de développement déjà amorcés au cours de son premier mandat.

%

A pas de tortue

La deuxième catégorie est constituée de candidats qui sont aussi en campagne, mais à un rythme décéléré. Il s'agit de Martin Fayulu, qui s'est annoncé dans l'ex-grand Bandundu, et Denis Mukwege, qui a commencé sa campagne à Bukavu (Sud-Kivu). Dans cette catégorie se rangent aussi Delly Sesanga, qui a commencé sa campagne à Kenge, Constant Mutamba (Mai-Ndombe) et Anzuluni Bembe (Uvira, Sud-Kivu), Abraham Ngalasi (Kinshasa), Marie Josée Ikofu (Kinshasa), Adolphe Muzito (Kinshasa).

.Abandon

Les candidats Matata Ponyo, Seth Kikuni et Franck Diongo se sont retirés de la course. Ils battent désormais campagne pour Moïse Katumbi en faveur de qui ils ont désisté.

Ils disent avoir tiré les conséquences des pourparlers des délégués de l'opposition congolaise en Afrique du Sud, qui visait plutôt la désignation d'une candidature unique de l'opposition.

Au point de départ

Les autres candidats Président continuent à se faire attendre sur le terrain de la campagne :

Tony Bolamba

Jean-Claude Baende

Radjabho Tebabho Soborabo

Theodore Ngoy

Justin Mudekereza

Nkema Liloo Bokonzi

Patrice Mwamba

André Masalu.

Joëlle Bile

Enoch Ngila