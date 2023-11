Ethiopie: Le secrétaire de l'ONU appelle à un changement transformateur vers des transports plus durables.

Addis-Abeba — : - Il est urgent d'opérer un changement transformateur vers des transports plus durables, a réitéré le chef de l'ONU, soulignant l'importance d'une énergie plus propre pour lutter contre le changement climatique.

Reconnaissant le rôle important que jouent des systèmes de transport sûrs, abordables, accessibles et durables pour tous dans le soutien d'une croissance économique durable, entre autres choses vitales, l'assemblée générale a décidé de déclarer le 26 novembre Journée mondiale des transports.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné l'importance du transport en tant que facilitateur essentiel du développement humain, dans son message prononcé à l'occasion de cette Journée.

"Cette première Journée mondiale du transport durable nous rappelle que la voie vers un avenir meilleur dépend de systèmes de transport plus propres et plus écologiques", a expliqué Antonio Guterres.

Les transports représentent le système circulatoire mondial, transportant des personnes et des marchandises à travers les pays et dans le monde, créant des emplois et soutenant la prospérité, a déclaré António Guterres.

"Mais cela alimente également le chaos climatique", a ajouté le secrétaire général, reconnaissant le rôle du secteur dans l'exacerbation de la crise climatique mondiale.

%

Les statistiques sont alarmantes : le secteur des transports est responsable d'environ un quart de toutes les émissions de gaz à effet de serre, tandis que 91 % de l'énergie utilisée dans les transports motorisés par voie terrestre, maritime et aérienne provient encore de combustibles fossiles.

Bien que le secteur soit fortement dépendant des combustibles fossiles, le Secrétaire général s'est dit optimiste quant à la capacité de l'humanité à s'attaquer de front au problème.

Guterres a présenté une vision pour un avenir de transport résilient, efficace et à faibles émissions de carbone.

"Des véhicules électriques et solaires aux sources de carburant d'aviation renouvelables, en passant par des investissements massifs dans des systèmes de transports publics verts, jusqu'à des mesures telles que la tarification du carbone et les subventions pour les carburants à faible teneur en carbone", a-t-il présenté une stratégie vers une plus grande durabilité.

"Il n'y a pas de temps à perdre. Allons de l'avant", a exhorté le Secrétaire général.