Angola: João Lourenço sera reçu par Joe Biden à la Maison Blanche

Luanda — Le Président angolais, João Lourenço, pourrait être reçu à la Maison Blanche, le 30 novembre, par son homologue américain, Joe Biden.

La visite aura lieu dans le cadre de la célébration des 30 ans de relations diplomatiques entre les deux Etats, a annoncé ce dimanche la Maison Blanche sur son site officiel.

Selon la Maison Blanche, la rencontre entre les deux dirigeants vise à aborder les prochaines étapes pour approfondir la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, d'investissement, environnemental et de l'énergie.

Selon la publication de la Maison Blanche, l'ordre du jour comprend également la question liée au projet de Partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux (PGI) du Président Joe Biden dans le corridor de Lobito, qui reliera l'Angola, la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie aux marchés mondiaux via le port angolais de Lobito.

La Maison Blanche affirme que cette réunion sera basée sur les principes du Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, en particulier sur la manière dont les États-Unis et les nations et peuples africains peuvent continuer à travailler ensemble pour relever les défis régionaux et mondiaux.

Relations entre l'Angola et les États-Unis

L'Angola et les États-Unis d'Amérique ont établi des relations diplomatiques formelles en 1993.

L'Angola est le troisième partenaire commercial des États-Unis en Afrique subsaharienne, principalement en raison de ses exportations de pétrole. Les deux pays coopèrent dans plusieurs domaines, à savoir le commerce, les finances, l'énergie, l'industrie manufacturière, la sécurité, la santé et la justice.

Le commerce entre l'Angola et les États-Unis d'Amérique a atteint, jusqu'en novembre 2019, environ 1,4 milliard de dollars. VM/LUZ